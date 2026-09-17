IT-проректором УрФУ назначен разработчик систем для космоса Владимир Виткин

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков утвердил на должность проректора по цифровой трансформации Владимира Виткина — признанного эксперта в области IT, доцента и кандидата физико-математических наук, сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Владимиру Виткину 37 лет, он родился в Смоленске. В 2012 году он с отличием завершил обучение в ИТМО по направлению «Техническая физика», а в 2017-м защитил диссертацию в области оптики. В том же вузе он прошел путь от инженера и ассистента до ведущего научного сотрудника. С 2023 года и до перехода в УрФУ господин Виткин руководил департаментом развития и сопровождения государственных информационных систем. На его счету более 80 научных публикаций и 15 зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности.

Специалист занимался созданием критической инфраструктуры России: с 2011 по 2020 год он руководил разработкой лазерных систем для нефтегазовой, космической и оборонной сфер. В 2020-2021 годах он отвечал за разработку сервисов программы Минобрнауки России «Цифровой университет», а в 2021-м возглавил проект государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда». В период с 2022 по 2025 год Владимир Виткин входил в правление национальной платформы «Открытое образование».

Ирина Пичурина