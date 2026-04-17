Экс-ректор УрФУ Виктор Кокшаров лишился должности президента вуза

Бывший ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров, возглавлявший вуз с момента его создания в 2010-2025 годах, лишился должности президента университета. Как рассказали «Ъ-Урал» в вузе, после решения председателя правительства РФ Михаила Мишустина об утверждении экс-директора Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) Ильи Обабков на пост главы вуза, контракты со всеми проректорами и президентом УрФУ были автоматически прекращены.

Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В УрФУ отметили, что в рамках процесса реорганизации органов управления университета господин Кокшаров «пока находится на позиции советника ректора». «Опыт многолетнего руководителя вуза Виктора Кокшарова должен быть максимально полезным в решении новых задач, стоящих перед университетом»,— добавили в УрФУ.

Должность президента УрФУ создали после ухода господина Кокшарова с должности главы вуза в мае 2025 года, в июле того же года он был утвержден на новый пост. В начале 2026 года правоохранители провели в университете обыски. По предварительным данным, мероприятия проходили на рабочих местах Виктора Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера и главного бухгалтера Гавриила Агаркова. Позже СМИ сообщали, что после обысков следователи возбудили дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Оно якобы связано с продажей земельных участков УрФУ в центре Екатеринбурга по заниженной стоимости.

Илья Обабков за 10 месяцев с момента назначения на пост главы УрФУ также уволил первого проректора Дмитрия Бугрова, четырех проректоров и одного директора. Новыми членами руководства университета стали проректоры Олег Обухов (по образовательной деятельности) и Александр Иванов (по молодежной политике). После кадровых изменений в УрФУ свои посты сохранили первые проректоры Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития), проректоры Сергей Тушин (по международным связям) и Павел Мезенцев (по общим вопросам), директор по информационным технологиям Алексей Сысков. В целом, общее число первых проректоров сократилось с трех до двух, проректоров — с шести до четырех, директоров — с двух до одного.

В декабре Илья Обабков рассказал в интервью «Ъ-Урал», что вуз, который решил «быстро и бурно развиваться», не может иметь большое количество членов ректората. Он подчеркнул, что ищет новую модель управления УрФУ, которая будет отвечать «динамичным изменениям в индустрии, в стране и в среде абитуриентов». В марте господин Обабков заявил, что в управленческую команду университета должны прийти руководители в возрасте от 30 до 35 лет. По его словам, итоги проводимых изменений в вузе будут видны только через 10 лет, в связи с чем «нужно найти тех, кто будет 10 лет впахивать, чтобы получился хороший результат».

Василий Алексеев