Илья Обабков отправил в отставку проректора по науке УрФУ Александра Германенко

Ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков не стал продлевать контракт проректора по науке Александра Германенко, рассказали «Ъ-Урал» в департаменте по связям с общественностью вуза. В нем отметили, что решение принято «по взаимной договоренности» в рамках «формирования управленческой команды вуза». «Александр Викторович остается в университете в должности завкафедрой. Его опыт и компетенции, приобретенные за время работы в университете, бесценны»,— добавили в УрФУ.

Александр Германенко

Фото: Пресс-служба УрФУ Александр Германенко

Фото: Пресс-служба УрФУ

Александру Германенку 65 лет. В 1983 году он окончил Уральский государственный университет (УрГУ) по специальности «Физика» и приступил к работе в вузе: был инженером, ведущим инженером, старшим научным сотрудником проблемной лаборатории полупроводниковой техники, в 1989 году был утвержден ведущим научным сотрудником отдела оптоэлектроники и полупроводниковой техники НИИ физики и прикладной математики. С 1993 года преподавал на кафедре компьютерной физики, с 2007 года стал ее заведующим. С 2015 года возглавлял Институт естественных наук и математики УрФУ, был профессором кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем, заведующим отделом оптоэлектроники и полупроводниковой техники НИИ ФПМ ИЕНиМ университета. В апреле 2020 года назначен проректором по науке УрФУ.

Илья Обабков за 10 месяцев с момента назначения на пост главы УрФУ помимо господина Германенко уволил первого проректора Дмитрия Бугрова, трех проректоров и одного директора. Новыми членами руководства университета стали проректоры Олег Обухов (по образовательной деятельности) и Александр Иванов (по молодежной политике), для бывшего главы вуза Виктора Кокшарова была создана должность президента. После кадровых изменений в УрФУ свои посты сохранили первые проректоры Сергей Кортов и Даниил Сандлер (отвечает за сферу экономики и стратегического развития), проректоры Сергей Тушин (по международным связям) и Павел Мезенцев (по общим вопросам), директор по информационным технологиям Алексей Сысков.

В целом, общее число первых проректоров сократилось с трех до двух, проректоров — с шести до четырех, директоров — с двух до одного. В декабре Илья Обабков рассказал в интервью «Ъ-Урал», что вуз, который решил «быстро и бурно развиваться», не может иметь большое число проректоров. Он подчеркнул, что ищет новую модель управления УрФУ, которая будет отвечать «динамичным изменениям в индустрии, в стране и в среде абитуриентов».

В марте господин Обабков заявил, что в управленческую команду УрФУ должны прийти руководители в возрасте от 30 до 35 лет. По его словам, итоги проводимых изменений в вузе будут видны только через 10 лет, в связи с чем «нужно найти тех, кто будет 10 лет впахивать, чтобы получился хороший результат». «Мне, конечно, чуть больше, но я еще тренируюсь, спортом занимаюсь»,— сказал тогда ректор. В июле 2025 года он отпраздновал свое 50-летие.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял 11 место в рейтинге лучших вузов России в 2025 году.

Василий Алексеев