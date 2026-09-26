Илья Трабер вернулся в состав учредителей «Приморского универсального терминала»

Петербургский бизнесмен Илья Трабер вновь вошел в состав учредителей ООО «Приморский универсальный терминал». С 24 сентября ему принадлежит 32% уставного капитала компании, сообщает Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Трабер вновь стал совладельцем «Приморского универсального терминала»

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Илья Трабер вновь стал совладельцем «Приморского универсального терминала»

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Летом Трабер вышел из состава учредителей после задержания по делу об убийстве депутата Выборгского района Александра Петрова, совершенном в 2020 году. Впоследствии уголовное дело было прекращено, а обвинения с предпринимателя сняты.

В настоящее время Илья Трабер числится учредителем пяти организаций. Помимо «Приморского универсального терминала», в этот список входят «Рэст», «Экологический флот», «Сатур» и «Приморск Инвест».

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Илья Трабер заявил, что его оклеветали по делу об убийстве.

Матвей Николаев