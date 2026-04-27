Замгубернатора ХМАО намерен избраться в думу Югры от округа Степана Пыталева

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Всеволод Кольцов направил документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в окружную думу. Как сообщили в объединении, чиновник планирует избраться от Нефтеюганского одномандатного округа №7, интересы избирателей которого с 2016 года представляет заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО «Экос» Степан Пыталев («Единая Россия»). На выборах в 2021 году господин Пыталев получил поддержку 16,4 тыс. человек, опередив кандидатов от КПРФ Темура Аскерова и (4,8 тыс.) и от ЛДПР Алену Никулину (1,9 тыс.).

«Автономный округ на протяжении многих лет уверенно входит в топ регионов страны по уровню жизни и благосостояния людей. При этом я вижу, что Нефтеюганск, наш третий по численности город, переживает свои не лучшие времена — почти половина жителей не связывает с ним свое будущее, много жалоб жителей на качество жизни и медицины»,— подчеркнул господин Кольцов.

Заместитель губернатора заверил, что в случае избрания будет опираться на «свой опыт врача и управленца высшего звена» для переформатирования текущей модели работы социальной сферы Нефтеюганска. Всеволод Кольцов отметил, что глава ХМАО Руслан Кухарук одобрил его выдвижение на праймериз. «Югра дала мне все, теперь мой долг — использовать весь свой наработанный потенциал и знания, чтобы Нефтеюганск вновь стал городом, которым гордятся, где хочется жить и растить детей, а наш регион и впредь оставался территорией стабильного развития и лидерства, социальной справедливости и заботы»,— добавил чиновник.

Всеволод Кольцов занимает пост заместителя губернатора ХМАО с 2016 года, он взаимодействует с территориальным фондом обязательного медицинского страхования и курирует департаменты здравоохранения, социального развития и службу по делам архивов.

Ранее, с 1989 года, господин Кольцов работал санитаром отделения восстановительного лечения в городской поликлиники Ивано-Франковска (Украина), с 1994 года трудился в ХМАО: был врачом-интерном по специальности «терапевтическая стоматология» в Окружной клинической больнице, врачом-стоматологом в Кедровской участковой больнице, челюстно-лицевым хирургом хирургического отделения, заведующим приемным отделением. В 2001-м перешел в департамент здравоохранения Югры: был начальником отдела специализированной медицинской помощи и медицинского страхования управления профилактической и лечебной помощи взрослому населению, заместителем директора и главой ведомства. В 2011-м был утвержден главврачом Окружного клинического лечебно-реабилитационного центра, в 2016-м — Окружной клинической больницы.

Степана Пыталева называют одной из ключевых политических фигур в Нефтеюганске, которая имеет влияние на часть депутатов местной думы. Считается, что главу города в 2024 году удалось избрать только с четвертой попытки в связи с тем, что власти ХМАО долгое время не могли согласовать кандидатуру с парламентарием. Позже прокуратура добилась лишения семи городских депутатов, близких к Степану Пыталеву, мандатов в связи с утратой доверия из-за обнаруженных нарушений, депутат Татьяна Кирюхина («Единая Россия») ушла по собственному желанию. В случае еще одной отставки представительный орган не сможет осуществлять свои полномочия, в связи с чем будут объявлены выборы нового созыва. Во вторник, 5 мая, суд ХМАО рассмотрит решение суда первой инстанции о прекращении полномочий спикера Александра Никитина («Единая Россия») в связи с утратой доверия.

Выборы в думу ХМАО VIII созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 20 депутата изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 20 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в окружном парламенте представляют 27 депутата, КПРФ — четыре, ЛДПР — три, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППСС) — по одному.

«Единая Россия» запустила регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз началась 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев