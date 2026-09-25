Главные новости за 25 сентября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежская область ночью подверглась самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Над областным центром и еще шестью районами сбили 88 беспилотников. Пострадали 13 человек, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, автомобили, производственные и нежилые здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Все, что известно об ударах по региону на текущий момент, — в материале «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Лидером Черноземья по абсолютному объему просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей стала. На 1 августа 2026 года показатель составил 647 млн руб. , при этом с начала года он сократился на 31%. Долг в расчете на одного ИП снизился на 34%, до 9,5 тыс. руб.

Бывший начальник отдела камерального контроля УФНС России по Белгородской области Анатолий Соклаков, который в прошлом году получил 11 лет колонии за незаконное возмещение 255 млн руб. налога на добавленную стоимость (НДС), добился условно-досрочного освобождения. С апреля этого года он находился на принудительных работах на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорье».

Правительство РФ перечислило Белгородской области очередной транш в размере 2 млрд руб. на приобретение жилья для пострадавших жителей приграничья. Федеральную поддержку получат 258 семей из Белгородского, Борисовского, Грайворонского и Краснояружского округов.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вновь приступил к восстановительному лечению после аварии, произошедшей в январе. По словам главы региона, с апреля он продолжал работать, полностью не оправившись от полученных травм. Господин Хинштейн покинул регион, курс лечения должен занять полторы недели.

Правобережный райсуд Липецка избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий 16-летнему подростку, подозреваемому в поджоге полицейской машины. Его действия квалифицировали как совершение теракта в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до двадцати лет лишения свободы).

Основатель холдинга «Русагро» с активами, в том числе и в Орловской области, Вадим Мошкович вошел в топ-10 рейтинга филантропов, составленного российской редакцией журнала Forbes. Господина Мошковича сейчас обвиняют по уголовным делам об особо крупном мошенничестве, легализации преступных доходов, преднамеренном банкротстве и даче особо крупной взятки.

Подконтрольное региональным властям «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» в третий раз объявило торги на право комплексного развития территории (КРТ) микрорайона Волжский в областном центре. Стартовая цена лота уменьшилась до 101,8 млн руб.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов своим указом назначил врио главы Рассказовского округа Дмитрия Зозуленко. С 2016 года муниципалитет возглавлял Алексей Поздняков, который на прошедших выборах вошел в новый созыв тамбовской облдумы.

Денис Данилов