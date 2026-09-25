Рассказовский округ Тамбовской области возглавил экс-председатель совета депутатов
Врио главы Рассказовского округа Тамбовской области назначен Дмитрий Зозуленко
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов своим указом назначил врио главы Рассказовского округа Дмитрия Зозуленко. С 2016 года муниципалитет возглавлял Алексей Поздняков, который на прошедших выборах вошел в новый созыв тамбовской облдумы. Об этом сообщили в правительстве региона.
Врио главы Рассказовского округа Тамбовской области Дмитрий Зозуленко
Фото: Правительство Тамбовской области
Дмитрий Зозуленко родился в Котовске Тамбовской области. Окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2017–2018 годах работал замглавы администрации Рассказовского округа по экономическим вопросам. До назначения Дмитрий Зозуленко был председателем Рассказовского районного Совета народных депутатов.
На прошедших выборах в облдуму Алексей Поздняков победил в округе №9, представляющем Мордовский округ. Он сменил на этом месте многолетнего депутата и руководителя АО «Мордовский элеватор» Виктора Тарабрина.
О том, кто еще вошел в новый созыв облдумы, читайте в материале «Ъ-Черноземье».