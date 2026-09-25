Рассказовский округ Тамбовской области возглавил экс-председатель совета депутатов

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов своим указом назначил врио главы Рассказовского округа Дмитрия Зозуленко. С 2016 года муниципалитет возглавлял Алексей Поздняков, который на прошедших выборах вошел в новый созыв тамбовской облдумы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио главы Рассказовского округа Тамбовской области Дмитрий Зозуленко

Фото: Правительство Тамбовской области Врио главы Рассказовского округа Тамбовской области Дмитрий Зозуленко

Фото: Правительство Тамбовской области

Дмитрий Зозуленко родился в Котовске Тамбовской области. Окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2017–2018 годах работал замглавы администрации Рассказовского округа по экономическим вопросам. До назначения Дмитрий Зозуленко был председателем Рассказовского районного Совета народных депутатов.

На прошедших выборах в облдуму Алексей Поздняков победил в округе №9, представляющем Мордовский округ. Он сменил на этом месте многолетнего депутата и руководителя АО «Мордовский элеватор» Виктора Тарабрина.

О том, кто еще вошел в новый созыв облдумы, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова