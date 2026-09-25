Губернатор Курской области проходит повторную реабилитацию после ДТП в январе

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вновь приступил к восстановительному лечению после аварии, произошедшей в январе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По словам главы региона, с апреля он продолжал работать, полностью не оправившись от полученных травм.

«Убыл на реабилитацию по настоянию врачей для того, чтобы окончательно завершить все процедуры и полностью восстановиться после тяжелой аварии. Самое главное, что врачи обещают: назад вернусь уже без палки, буду ходить не на трех, а на двух своих ногах»,— отметил господин Хинштейн.

Курс лечения, по его словам, продлится полторы недели. Все это время губернатор намерен оставаться на связи с коллегами и держать ситуацию в регионе под контролем.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что 22 января Александр Хинштейн попал в ДТП в Конышевском районе Курской области, когда его автомобиль занесло на скользкой дороге. Изначально было известно, что в результате аварии глава региона получил перелом бедренной кости. В конце января в видеообращении господин Хинштейн уточнил диагноз: помимо перелома бедра у него обнаружены переломы трех ребер и двух отростков позвоночника. Губернатор пояснил, что восстановление требует времени, и обещал приложить максимум усилий, чтобы «как можно быстрее подняться на ноги и вернуться к полноценной работе». После операции Александр Хинштейн принял решение остаться в регионе: он отказался от транспортировки в Москву и продолжил лечение в Курской областной больнице. 18 февраля губернатор сообщил, что продолжит реабилитацию в Москве для того, чтобы минимизировать сроки восстановления, при этом отдельно подчеркнув, что решение не было обусловлено отсутствием доверия к региональной медицине. В итоге глава Курской области завершил курс реабилитации и вернулся в регион, а с 20 апреля вышел в полноценный рабочий режим, несмотря на то что нога пока полностью не восстановилась после серьезной травмы.

Кабира Гасанова