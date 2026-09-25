Основатель «Русагро» Мошкович вошел в топ-10 рейтинга филантропов Forbes

Российская редакция журнала Forbes представила рейтинг российских предпринимателей под названием «Наследие», в котором оценила их вложения в создание музеев, культурных центров и пространств, школ и спортивных сооружений. Десятое место в рейтинге занял основатель холдинга «Русагро» с активами в Черноземье Вадим Мошкович, которого сейчас обвиняют в особо крупном мошенничестве, легализации преступных доходов, преднамеренном банкротстве и даче особо крупной взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Рейтинг оценивал четыре равнозначных показателя: сумму личных инвестиций предпринимателя в проект, посещаемость площадки, региональное значение и экспертную оценку. Важным критерием для составителей было «изменение среды жизни большого числа людей». Пожертвования на строительство или возрождение храмов, синагог и мечетей не учитывались.

Вадима Мошковича редакция отметила как основателя «Летова» — престижной школы-пансиона в Москве. Школа для учеников 7–11-х классов открылась в 2018 году. В 2021 году заработала и в 2025-м заняла свой кампус «Летово Джуниор», где учатся дети с 1-го по 6-й класс. В декабре 2025 года открылся детский сад «Летово Кидс» для детей от двух до шести лет. Обучение в «Летове» с семидневным проживанием в кампусе стоит порядка 4 млн руб. Составители рейтинга оценили посещаемость объекта в 1,1 тыс. человек, а личные инвестиции господина Мошкова — в $80 млн. Его итоговый рейтинговый балл составил 37,8.

Первое место рейтинга «Наследие» занял Роман Абрамович, набравший 123,3 балла. В числе его учтенных проектов — музей «Гараж», рукотворный остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге и Дом творчества писателей в Переделкино. Совокупные вложения Forbes оценил в $287 млн. Вторым стал Сергей Галицкий (116,4 балла, $550 млн), а третьим — Леонид Михельсон (92 балла, $485 млн). Всего рейтинг на сайте Forbes включает 30 позиций.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова в июне этого года обвинили в мошенническом хищение акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Господин Мошкович также обвиняется в даче взятки охотничьим карабином бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а господин Иванов — в ее получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

На прошлой неделе также стало известно, что на счетах бывшей жены основателя «Русагро» Вадима Мошковича Наталии Быковской арестовали больше 4,1 млрд руб. «Ъ» рассказывал, что суд рассматривает второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры к господину Мошковичу, госпоже Быковской и господину Басову. Надзор просит обратить в доход государства 5,7 млн штук акций ПАО «Группа Русагро» у сестры господина Мошковича Юлии Трибунской и еще почти 2,3 млн акций у его племянника Сергея Трибунского. Изначально Генпрокуратура просила конфисковать со счетов ответчиков более 1,3 млрд руб. и около $96 тыс., эти деньги орган называет частью доходов от «Русагро». По первому иску в мае 2026 года суд обратил в доход государства больше половины акций агрохолдинга, средства на валютных счетах господина Мошковича и 87 млн руб. господина Басова.

Денис Данилов