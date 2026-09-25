Основатель «Русагро» Мошкович вошел в топ-10 рейтинга филантропов Forbes
Российская редакция журнала Forbes представила рейтинг российских предпринимателей под названием «Наследие», в котором оценила их вложения в создание музеев, культурных центров и пространств, школ и спортивных сооружений. Десятое место в рейтинге занял основатель холдинга «Русагро» с активами в Черноземье Вадим Мошкович, которого сейчас обвиняют в особо крупном мошенничестве, легализации преступных доходов, преднамеренном банкротстве и даче особо крупной взятки.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Рейтинг оценивал четыре равнозначных показателя: сумму личных инвестиций предпринимателя в проект, посещаемость площадки, региональное значение и экспертную оценку. Важным критерием для составителей было «изменение среды жизни большого числа людей». Пожертвования на строительство или возрождение храмов, синагог и мечетей не учитывались.
Вадима Мошковича редакция отметила как основателя «Летова» — престижной школы-пансиона в Москве. Школа для учеников 7–11-х классов открылась в 2018 году. В 2021 году заработала и в 2025-м заняла свой кампус «Летово Джуниор», где учатся дети с 1-го по 6-й класс. В декабре 2025 года открылся детский сад «Летово Кидс» для детей от двух до шести лет. Обучение в «Летове» с семидневным проживанием в кампусе стоит порядка 4 млн руб. Составители рейтинга оценили посещаемость объекта в 1,1 тыс. человек, а личные инвестиции господина Мошкова — в $80 млн. Его итоговый рейтинговый балл составил 37,8.
Первое место рейтинга «Наследие» занял Роман Абрамович, набравший 123,3 балла. В числе его учтенных проектов — музей «Гараж», рукотворный остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге и Дом творчества писателей в Переделкино. Совокупные вложения Forbes оценил в $287 млн. Вторым стал Сергей Галицкий (116,4 балла, $550 млн), а третьим — Леонид Михельсон (92 балла, $485 млн). Всего рейтинг на сайте Forbes включает 30 позиций.
- Как сообщал «Ъ-Черноземье», основателя «Русагро» Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова в июне этого года обвинили в мошенническом хищение акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Господин Мошкович также обвиняется в даче взятки охотничьим карабином бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а господин Иванов — в ее получении (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
- На прошлой неделе также стало известно, что на счетах бывшей жены основателя «Русагро» Вадима Мошковича Наталии Быковской арестовали больше 4,1 млрд руб. «Ъ» рассказывал, что суд рассматривает второй антикоррупционный иск Генпрокуратуры к господину Мошковичу, госпоже Быковской и господину Басову. Надзор просит обратить в доход государства 5,7 млн штук акций ПАО «Группа Русагро» у сестры господина Мошковича Юлии Трибунской и еще почти 2,3 млн акций у его племянника Сергея Трибунского. Изначально Генпрокуратура просила конфисковать со счетов ответчиков более 1,3 млрд руб. и около $96 тыс., эти деньги орган называет частью доходов от «Русагро». По первому иску в мае 2026 года суд обратил в доход государства больше половины акций агрохолдинга, средства на валютных счетах господина Мошковича и 87 млн руб. господина Басова.