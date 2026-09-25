В Липецке подозреваемому в поджоге полицейского авто подростку избрали меру пресечения

Правобережный райсуд Липецка избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий 16-летнему подростку, подозреваемому в поджоге полицейской машины. Его действия квалифицировали как совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до двадцати лет лишения свободы). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, фигуранту нельзя пользоваться средствами связи и интернетом, общаться со свидетелями, посещать массовые мероприятия и общественные места с массовым пребыванием людей, а также получать и отправлять почту.

О задержании фигуранта стало известно накануне. По версии следствия, ночью 24 сентября подросток поджег служебный автомобиль, припаркованный у одного из отделов полиции. Происходящее он зафиксировал на камеру мобильного телефона.

В ходе следственных действий подросток сообщил, что перед совершением преступления с ним посредством Telegram связались неустановленные лица, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они поручили ему поджечь служебное авто якобы для пресечения противоправной деятельности. За выполнение задания подростку перечислили 4 тыс. руб., которые он потратил на предметы для совершения преступления.

В начале года Второй западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии 17-летнего жителя Курской области. Наказание было назначено за попытку поджечь школу.

Алина Морозова