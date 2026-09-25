Цена на право третьего этапа развития «Волжского» в Тамбове снизилась до 102 млн

Подконтрольное региональным властям «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» в третий раз объявило торги на право комплексного развития территории (КРТ) микрорайона Волжский в областном центре. Стартовая цена лота с прошлого аукциона уменьшилась почти на 9% — со 111,8 млн до 101,8 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рамках КРТ на продажу выставлены десять участков общей площадью 53,1 тыс. кв. м. Согласно условиям договора, инвестору предстоит построить шесть девятиэтажных домов и один семиэтажный, благоустроить четыре жилые зоны, возвести котельную, проложить коммунальные сети, а также обустроить улично-дорожную сеть с парковками и пешеходными дорожками. Договор будет действовать до 31 декабря 2032 года.

Шаг аукциона установлен на уровне 1 млн руб., задаток составляет 10,2 млн руб. Заявки на участие принимаются до 20 октября, итоги торгов подведут 26 октября.

Два предыдущих аукциона признали несостоявшимися из-за отсутствия участников — начальная стоимость лота на них оставалась неизменной и составляла 111,8 млн руб. Второй этап КРТ Волжского, согласно данным портала ГИС «Торги», пока не разыгрывался. Право на реализацию первого этапа в апреле получила структура ГК «Еврострой», принадлежащая депутату Воронежской областной думы Михаилу Гусеву. Сумма сделки составила 260,1 млн руб. В начале августа компания приступила к строительству дома из двух секций стоимостью около 1,1 млрд руб.

Кабира Гасанова