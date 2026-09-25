Воронежские ИП стали лидерами Черноземья по объему просроченных долгов

Лидером Черноземья по абсолютному объему просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей стала Воронежская область. На 1 августа 2026 года показатель составил 647 млн, при этом с начала года он сократился с 947 млн руб. на 31%. Долг в расчете на одного ИП снизился на 34%, до 9,5 тыс. руб. Кредитный портфель региона оценивается в 23,4 млрд руб. Такие данные приводят эксперты коллекторского агентства «Долговой консультант» со ссылкой на статистику Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Белгородская область оказалась единственным регионом Черноземья, где просроченная задолженность с 1 января выросла на 32%: с 465 млн до 615 млн руб. Долг на одного ИП увеличился на 29%: с 9,8 тыс. до 12,6 тыс. руб., что стало максимальным показателем по макрорегиону. Кредитный портфель области составляет 14,2 млрд руб.

В Липецкой области просроченная задолженность сократилась на 9%: с 358 млн до 326 млн руб. Долг на одного ИП снизился на 11%: с 11,4 тыс. до 10,2 тыс. руб. Портфель региона — 6,3 млрд руб.

Наиболее заметное снижение просроченной задолженности среди регионов Черноземья зафиксировано в Курской области — сразу на 72%: с 683 млн до 194 млн руб. Долг на одного ИП также сократился на 72%: с 25 тыс. до 6,9 тыс. руб. Это стало минимальным показателем по макрорегиону. Кредитный портфель области составляет 7,6 млрд руб.

В Тамбовской области размер просроченной задолженности снизился на 32%: с 284 млн до 193 млн руб. Долг на одного ИП сократился на 34%: с 11,9 тыс. до 7,9 тыс. руб. Кредитный портфель региона достиг 6,7 млрд руб.

В Орловской области просроченная задолженность сократилась на 28%: с 346 млн до 248 млн руб. Долг на одного ИП снизился на 30%: с 18,2 тыс. до 12,8 тыс. руб. Кредитный портфель региона составляет 5,5 млрд руб.

По данным «Долгового консультанта», в целом по стране объем просроченной задолженности ИП за январь — июль 2026 года сократился с 73,4 млрд до 55,6 млрд руб. Средний размер проблемного долга на одного предпринимателя снизился с 15,3 тыс. до 11,3 тыс. руб. (–26%), а кредитный портфель ИП сократился на 6%, до 1 трлн руб. Несмотря на общее снижение проблемных долгов, число банкротств среди индивидуальных предпринимателей продолжает расти. За январь — июль статус ИП оформили 121,8 тыс. граждан, а общее число действующих предпринимателей увеличилось на 2,5% и превысило 4,9 млн человек. При этом за то же время 1,9 тыс. человек утратили статус ИП из-за банкротства — на 20% больше, чем годом ранее.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в июле задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области перед банками достигла 236,5 млрд руб. За год объем долгов увеличился на 3,6 млрд руб., или на 1,5% — с 232,9 млрд руб. Это следовало из данных Банка России.

Кабира Гасанова