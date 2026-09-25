Осужденный на 11 лет колонии бывший белгородский налоговик добился УДО

Бывший начальник отдела камерального контроля УФНС России по Белгородской области Анатолий Соклаков, который в прошлом году получил 11 лет колонии за незаконное возмещение 255 млн руб. налога на добавленную стоимость (НДС), добился условно-досрочного освобождения (УДО). Это следует из документов, которые имеются в распоряжении «Ъ-Черноземье». С апреля этого года он находился на принудительных работах на мясоперерабатывающем заводе «Агро-Белогорье».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Приговор Соклакову был вынесен Химкинским райсудом Московской области. Было установлено, что в 2015–2017 годах он вместе с другими сотрудниками УФНС и предпринимателями организовал схему незаконного возмещения НДС по фиктивным сделкам. Самым известным фигурантом этого дела был Сергей Воронин, который руководил управлением ФНС по Белгородской области в 2017–2019 годах. Он получил девять лет колонии за участие в хищении.

11 лет Соклакову назначили с учетом приговора Октябрьского райсуда Белгорода от марта 2020 года. Тогда бывший налоговик получил четыре года шесть месяцев колонии за участие в незаконном возмещении из бюджета более 46 млн руб. С учетом отбытого срока, а также времени в СИЗО, которое он провел во время расследования второго уголовного дела, к концу прошлого года господин Соклаков отбыл уже больше половины из назначенных ему по второму приговору.

Во время расследования дела Соклаков содержался в московском СИЗО-4, а после приговора был этапирован в колонию в Кировской области. В феврале этого года его наказание было заменено на принудительные работы сроком почти три года. Они должны были закончиться в январе 2029 года.

Однако уже в конце этого лета прошение защиты Соклакова об УДО было удовлетворено. Яковлевский райсуд Белгородской области установил, что он не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного наказания, поскольку оно достигло указанных в законе целей исправления. За время отбывания наказания бывший налоговик получил второй квалификационный разряд по профессии «швея». Решение райсуда вступило в силу в начале этой недели.

Сергей Толмачев