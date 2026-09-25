Более 250 белгородских семей получат 2 млрд рублей на приобретение жилья

Правительство РФ перечислило Белгородской области очередной транш в размере 2 млрд руб. на приобретение жилья для пострадавших жителей приграничья. Федеральную поддержку получат 258 семей из Белгородского, Борисовского, Грайворонского и Краснояружского округов. Речь идет о людях, чьи дома были полностью утрачены из-за атак ВСУ, а также о жителях населенных пунктов, закрытых в связи с оперативной обстановкой. Об этом 25 сентября рассказал врио главы региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ

«Средства начнут поступать на спецсчета собственникам уже на следующей неделе после прохождения всех процедур»,— уточнил господин Шуваев.

По информации региональных властей, всего с начала специальной военной операции такие выплаты в Белгородской области уже получили 5 636 собственников жилья.

За истекший период 2026 года кабмин выделил региону на эти цели 10 млрд руб. пятью траншами. Первый в марте получили 264 семьи, второй — еще 316 семей, третий — 284 семьи, четвертый — 297, а пятый, соответственно, предназначается 258 семьям.

Александр Шуваев также сообщил, что сейчас в федеральном центре находятся на рассмотрении и согласовании перечни более чем на 1,5 тыс. пострадавших домовладений.

«С начала СВО на жилищные вопросы более 6 тыс. пострадавших белгородцев мы уже получили 36,6 млрд рублей»,— заявил врио губернатора.

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что вторым получателем средств на восстановление жилья является Курская область.

Денис Данилов