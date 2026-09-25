Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Нарушение режима тишины

Директора «Куршской косы» отправили в СИЗО за разговоры по телефону и давление на свидетелей

Директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину, который в июле вышел из-под домашнего ареста под запрет определенных действий, отправили в СИЗО. Следствие утверждает, что фигурант систематически нарушал наложенные ограничения: в частности, он якобы давил на подчиненных и звонил с телефона домработницы, используя программу для изменения голоса. Главу нацпарка, напомним, обвиняют в незаконной вырубке лесных насаждений ради создания там туристического комплекса.

Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина (слева) во время заседания суда

Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина (слева) во время заседания суда

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина (слева) во время заседания суда

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Суд Ленинградского района Калининграда 25 сентября изменил меру пресечения директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине, отправив его в СИЗО до 25 октября. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Соответствующее ходатайство следствия основывалось на том, что обвиняемый, которому в июле смягчили наказание, переведя с домашнего ареста под запрет определенных действий, систематически нарушал установленные в таких случаях ограничения: пользовался телефоном и интернетом, общался со свидетелями, давил на подчиненных, а также распорядился сообщить ложные сведения о хищении документации, важной для расследования. Нарушения зафиксировали оперативники ФСБ.

При этом, отметили в следственном управлении СКР по региону, фигурант применял специальное приложение для изменения голоса, а для связи использовал смартфон домработницы.

«Обвиняемый помещен в следственный изолятор до 25 октября 2026 года. Суд согласился с доводами следствия о нарушении обвиняемым ранее избранной меры пресечения, а также о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый продолжит оказывать давление на свидетелей и препятствовать производству по уголовному делу»,— сообщили в пресс-службе комитета.

Господин Калина с ужесточением меры пресечения категорически не согласен. Его защита настаивает, что звонки шли через телефон, принадлежащий супруге — Наталье Калине, и доказательств того, что устройством пользовался сам директор, представлено не было. Однако судья встала на сторону следствия.

Уголовное дело в отношении Анатолия Калины, совмещавшего должность директора нацпарка (формально он им остается по сей день.— «Ъ Северо-Запад») с мандатом депутата местного Заксобрания, было возбуждено в январе этого года. Ему инкриминируют незаконную рубку лесных насаждений, совершенную лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК РФ), нарушение режима особо охраняемых природных территорий (ст. 262 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Вторым фигурантом дела оказался бизнесмен с депутатским статусом по фамилии Фридрих. Он, как пишут калининградские издания, находится под подпиской о невыезде.

В материалах дела говорится, что господин Калина вместе с сообщником организовал в районе турбазы «Дюны» на территории нацпарка, признанного объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью создания там комплекса частных сооружений, предназначенных для проживания туристов, а чтобы скрыть следы, обеспечил, по версии следствия, проезд спецтехники для корчевания пней и вывоза древесины. Ущерб от такой деятельности, по оценкам правоохранителей, составил почти 13 млн рублей.

Андрей Кучеров

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд