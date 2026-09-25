Нарушение режима тишины

Директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину, который в июле вышел из-под домашнего ареста под запрет определенных действий, отправили в СИЗО. Следствие утверждает, что фигурант систематически нарушал наложенные ограничения: в частности, он якобы давил на подчиненных и звонил с телефона домработницы, используя программу для изменения голоса. Главу нацпарка, напомним, обвиняют в незаконной вырубке лесных насаждений ради создания там туристического комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина (слева) во время заседания суда

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина (слева) во время заседания суда

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Суд Ленинградского района Калининграда 25 сентября изменил меру пресечения директору национального парка «Куршская коса» Анатолию Калине, отправив его в СИЗО до 25 октября. Под стражу его взяли прямо в зале суда. Соответствующее ходатайство следствия основывалось на том, что обвиняемый, которому в июле смягчили наказание, переведя с домашнего ареста под запрет определенных действий, систематически нарушал установленные в таких случаях ограничения: пользовался телефоном и интернетом, общался со свидетелями, давил на подчиненных, а также распорядился сообщить ложные сведения о хищении документации, важной для расследования. Нарушения зафиксировали оперативники ФСБ.

При этом, отметили в следственном управлении СКР по региону, фигурант применял специальное приложение для изменения голоса, а для связи использовал смартфон домработницы.

«Обвиняемый помещен в следственный изолятор до 25 октября 2026 года. Суд согласился с доводами следствия о нарушении обвиняемым ранее избранной меры пресечения, а также о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый продолжит оказывать давление на свидетелей и препятствовать производству по уголовному делу»,— сообщили в пресс-службе комитета.

Господин Калина с ужесточением меры пресечения категорически не согласен. Его защита настаивает, что звонки шли через телефон, принадлежащий супруге — Наталье Калине, и доказательств того, что устройством пользовался сам директор, представлено не было. Однако судья встала на сторону следствия.

Уголовное дело в отношении Анатолия Калины, совмещавшего должность директора нацпарка (формально он им остается по сей день.— «Ъ Северо-Запад») с мандатом депутата местного Заксобрания, было возбуждено в январе этого года. Ему инкриминируют незаконную рубку лесных насаждений, совершенную лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК РФ), нарушение режима особо охраняемых природных территорий (ст. 262 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Вторым фигурантом дела оказался бизнесмен с депутатским статусом по фамилии Фридрих. Он, как пишут калининградские издания, находится под подпиской о невыезде.

В материалах дела говорится, что господин Калина вместе с сообщником организовал в районе турбазы «Дюны» на территории нацпарка, признанного объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью создания там комплекса частных сооружений, предназначенных для проживания туристов, а чтобы скрыть следы, обеспечил, по версии следствия, проезд спецтехники для корчевания пней и вывоза древесины. Ущерб от такой деятельности, по оценкам правоохранителей, составил почти 13 млн рублей.

Андрей Кучеров