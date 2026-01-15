Особо охраняемая вырубка

Директор национального парка «Куршская коса» в Калининградской области, депутат регионального законодательного собрания Анатолий Калина стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, по его вине на территории парка, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, была проведена незаконная вырубка леса. Ущерб, по оценке правоохранителей, превысил 12 млн рублей.

Чтобы скрыть следы незаконной вырубки, директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина, по версии следствия, обеспечил проезд спецтехники для корчевания пней и вывоза срубленной древесины

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Чтобы скрыть следы незаконной вырубки, директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина, по версии следствия, обеспечил проезд спецтехники для корчевания пней и вывоза срубленной древесины

Следственными органами СКР по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении главы ФГУП «Национальный парк "Куршская коса"» (принадлежит Минприроды РФ) по факту незаконной рубки лесных насаждений с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 260 УК РФ). В СКР утверждают, что Анатолий Калина вместе со своим знакомым организовал на территории природного парка вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью создания там комплекса частных сооружений, предназначенных для проживания туристов.

Чтобы скрыть следы незаконной вырубки, подозреваемый, по версии следствия, обеспечил проезд спецтехники для корчевания пней и вывоза срубленной древесины.

«В результате указанных действий особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей»,— сообщили правоохранители.

Решение о возбуждении дела, добавили в комитете, было принято на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий ФСБ. Чиновник был задержан в среду. По месту его жительства был проведен обыск.

Созданная в 1987 году «Куршская коса» считается одним из старейших национальных парков в стране. Она представляет собой узкий песчаный полуостров, который отделяет Куршский залив от Балтийского моря. В 2000 году объект был включен в список ЮНЕСКО в номинации «Культурный ландшафт» и находится под защитой Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

Александр Калина начинал свою карьеру в 90-е годы в МВД России. В 2011 году он был назначен главой «Куршской косы», до этого занимал должность заместителя директора ФГБУ. В 2020 году господин Калина был избран депутатом окружного совета МО «Зеленоградский городской округ» от «Единой России», а через год стал депутатом Калининградской областной думы. После задержания местное отделение единороссов приостановило его партийный статус.

Как выяснил «Ъ Северо-Запад», в мае 2022 года инвестор ООО «Спецавтотранс» заключил соглашение с администрацией Зеленоградска Калининградской области о реализации инвестпроекта по строительству гостинично-рекреационного комплекса на искусственном участке в акватории Куршского залива. Новая насыпная территория площадью 7,9 га, согласно документам, будет использоваться для строительства 3–5- этажного апарт-отеля смешанного типа, 5-этажного апарт-отеля семейного типа, 5-этажной гостиницы со спа-комплексом и тренажерным залом, гостиницы на воде, открытых бассейнов, 1–2-этажных ресторанов с террасами, крытой парковки и автобусной стоянки, офисов различных служб, подразделения МЧС, магазинов и так далее.

Концепцией также предусмотрен намыв пляжа. В Рыбачьем планируется строительство морского вокзала и портовой инфраструктуры для приема и ремонта яхт и маломерных судов. Для выполнения этой задачи «Спецавтотранс» заявил масштабную реконструкцию объектов гидротехнического назначения, «восстановление береговой полосы» путем обратной отсыпки грунта, углубление фарватера в заливе, очистку бухты от ила и донных отложений.

Против проекта выступили местные экологические активисты из «Зеленого фронта».

Защитники природы настаивают, что безвозвратное отчуждение части акватории приведет к нарушению местной гидроэкосистемы, нанесет ущерб водным биоресурсам и будет способствовать загрязнению воздуха и захламлению территории отходами. «Надеюсь, что власти теперь прислушаются к общественному мнению»,— сказал «Ъ Северо-Запад» руководитель организации Сергей Виноградов.

В октябре минувшего года, по данным СМИ, ФСБ уже проводила обыски во ФГУП. Проверка, как сообщалось, могла быть связана с расходованием средств при строительстве велодорожки, строительство которой началось в 2022 году.

Андрей Кучеров