Строительство завода полипропилена в Рыбинске планируют начать в 2028 году

Строительно-монтажные работы по проекту газохимического комплекса по производству гранулированного полипропилена в Рыбинске планируют начать в 2028 году. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области, отвечая на вопрос местного жителя в соцсетях губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По информации регионального министерства инвестиций и промышленности, ввод предприятия в эксплуатацию предварительно запланирован на 2030 год.

«Детали графика уточняются в ходе текущей подготовки проектной и разрешительной документации»,— пояснили в правительстве.

Строительство завода в Рыбинске обсуждалось с 2025 года. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Проект реализует «ДБ Девелопмент» при участии китайских партнеров. Объем инвестиций оценивается в 30 млрд руб. Предприятие планируется разместить в промзоне Копаево. На предприятии планируется создать около 300 рабочих мест.

Виктория Самко