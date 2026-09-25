Ремонт 40 км на трассе Ярославль – Любим выполнен наполовину

Ремонт участков трассы Ярославль – Любим, общая протяженность которых составляет 40,6 км, выполнен более чем на 50%. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта — зампред правительства Ярославской области Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

По его словам, дорожники одновременно работают на всех участках трассы — от границы Даниловского и Любимского округов до въезда в Любим. На первых двух участках основной объем работ уже выполнен, дорожникам осталось заасфальтировать съезды и сформировать откосы. На третьем и четвертом участках работы близятся к завершению, на пятом пока выполнено фрезерование старого покрытия.

После окончания работ вся трасса протяженностью около 100 км будет приведена в нормативное состояние. Дорога связывает четыре округа региона и ведет в Вятское, Середу и Любим.

Работы выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На ремонт заключены три контракта общей стоимостью около 2,2 млрд руб. Подрядчиком выступает АО «ГК „ЕКС“». Стоимость первого контракта составляет около 1,04 млрд руб., второго — 750,7 млн руб., третьего — 404,3 млн руб. Завершить ремонт по контрактам планируется в 2027 году.

Виктория Самко