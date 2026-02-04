20-километровый участок трассы Ярославль – Любим отремонтирует ГК «ЕКС»

ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» заключило контракт на ремонт двух участков трассы Ярославль – Любим с АО «ГК «ЕКС». Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Цена контракта составила 1,042 млрд руб. Ремонт разделен на два этапа: на первом работы проводятся с 68-го по 78-й км, на втором — с 78-го по 88-й км (Даниловский и Любимский округа). Первый должен стартовать 15 мая 2026 года, второй — 1 июня 2026 года. Завершить ремонт необходимо к 1 марта 2027 года.

Ярославское АО «ГК «ЕКС» в настоящее время реконструирует бассейн «Лазурный» в Ярославле и будет строить путепровод через железную дорогу на Костромском шоссе в районе улицы 2-я Транспортная. Компания работает и в других регионах: занимается реконструкцией больницы скорой помощи в Таганроге и ростовского стадиона «Труд».