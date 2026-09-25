Ничтожно вышло

Бывший топ-менеджер адыгейского газодобывающего предприятия «Южгазэнерджи» (ранее принадлежавшего украинскому олигарху) Андрей Симашкевич не смог оспорить в апелляции решение кубанского арбитража о признании ничтожным договора о продаже элитной недвижимости в центре Краснодара. Суды признали сделку схемой по выводу ликвидных активов из-под взыскания.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Кубань», Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края, признавшего недействительной сделку купли-продажи недвижимого имущества, заключенную 14 ноября 2024 года между бывшим первым заместителем генерального директора ООО «Южгазэнерджи» Андреем Симашкевичем и индивидуальным предпринимателем Игорем Кузиным.

Речь идет об апартаментах, машино-местах и доле в праве на земельный участок в Краснодара на улице Пушикина, 2. Сумма сделки составила 31 млн руб.

ООО «Южгазэнерджи» — осуществляет добычу природного газа и газового конденсата на Кошехабльском месторождении. Объемы поставляемого «Южгазэнерджи» сырья полностью покрывают потребности Республики Адыгея. Долгие годы владельцем предприятия был украинский бизнесмен Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ). В марте 2024 года бизнесмен и его бывший партнер Павел Шитов, экс-владелец Смоленского банка, были признаны экстремистами, и их деятельность запретили на территории РФ. Предприятие конфисковали в доход государства. В апреле 2026 года тамбовский бизнесмен Денис Избрехт выкупил компанию за 1,98 млрд руб.

Суд пришел к выводу, что действия Андрея Симашкевича и Игоря Кузина были согласованными и направленными на вывод ликвидного имущества из-под механизма обращения взыскания. «Недобросовестность Симашкевича при заключении договора подтверждается тем, что ему достоверно известно о выявлении ООО «Южгазэнерджи» ряда убыточных сделок, к которым он непосредственно причастен, так как именно эти обстоятельства послужили основанием его увольнения»,— отмечено в материалах дела.

Также суд указал, что господин Кузин достоверно знал о наличии ареста — эти сведения содержались как в самом договоре, так и в ЕГРН. Кроме того, не был подтвержден легальный источник средств, использованных покупателем для расчетов.

На проданное имущество был наложен арест в рамках других судебных процессов, в том числе по иску ООО «Южгазэнерджи». Предприятие пытается взыскать с бывшего руководителя Юлии Сидоренко и Андрея Симашкевича 271 млн руб. В эту сумму работодатель оценил убытки, причиненные заключением невыгодных для общества сделок с фирмами-однодневками. Производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебных актов по связанным делам.

Наталья Решетняк