Наставник «Локомотива» о поражении в Хабаровске: дали хозяевам воздуха

Ярославский «Локомотив» пока не решил «проблему третьего периода», констатировал главный тренер ХК Дмитрий Квартальнов после поражения в Хабаровске в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Амур» обыграл ярославскую команду со счетом 3:1. Гости открыли счет в первом периоде, а хозяева забили только в третьем — но сразу три шайбы.

«Контролировали игру два периода, но нужно играть до конца. Любая мелочь может перевернуть игру. Мы пропустили гол, дали хозяевам такого воздуха, пропустили в концовке. Диагональ прошла, они ее завершили. Был наплыв с нашей стороны, но не сработало, и пропустили. К сожалению, третий период опять проиграли. Надо исправляться»,— сказал Квартальнов.

Для «Локомотива» поражение от «Амура» стало вторым в текущем регулярном чемпионате. Тем не менее ярославская команда сохраняет свое первое место в Западной конференции и общей таблице. Следующий матч состоится 27 сентября: в Новосибирске «Локомотив» встретится с «Сибирью».

Алла Чижова