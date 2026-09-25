«Локомотив» проиграл «Амуру» в Хабаровске

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра в Хабаровске завершилась со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет был открыт в первом периоде: «Локомотив» забил в меньшинстве. Шайбу в средней зоне подхватил нападающий Илья Николаев, убежал к воротам «Амура» и отправил шайбу в сетку. В следующую же минуту гости могли увеличить преимущество: после нарушения со стороны хозяев судья назначил буллит, но ярославский форвард Александр Полунин не забил. Второй период прошел без заброшенных шайб, хотя гости суммарно шесть минут играли в большинстве.

В заключительном отрезке хабаровчане сначала сравняли — отличился Данил Юртайкин, а после вбрасывания повели в счете. Однако второй гол «Амура» судьи отменили после запроса ярославцев на помеху вратарю. Но уже через пару минут счет вновь стал 2:1: на 51-й минуте матча нападающий Кирилл Пилипенко переиграл вратаря «Локомотива» Даниила Исаева. За 4,5 минуты до финальной сирены «Амур» увеличил преимущество: в результате контратаки забил Кирилл Ураков, которому защитники препятствий не создали, а сама шайба прошла под щитками Исаева. Итоговый счет — 3:1. Для «Локомотива» это второе поражение в текущем сезоне.

Следующий матч «Локомотива» пройдет 27 сентября в Новосибирске. Команда сыграет против «Сибири».

Алла Чижова