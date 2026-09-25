Николай Цед отказался от мандата депутата петербургского ЗакСа

Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила заявление от Николая Цеда, избранного в Законодательное собрание, об отказе от депутатского мандата, сообщил 25 сентября глава избиркома Максим Мейксин. Господин Цед избрался от «Единой России» в Государственную думу по 215-му округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Цед отказался от мандата депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Николай Цед отказался от мандата депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

На выборы в городской парламент единоросс Цед шел под первым номером в региональной группе №12. Его мандат перейдет депутату Заксобрания Владимиру Носову, который шел в реггруппе под вторым номером.

Ранее в этот день Горизбирком получил аналогичное заявление от коммунистки Ирины Ивановой. Она избралась в Государственную думу по 213-му округу. На выборах в Заксобрание госпожа Иванова возглавляла общегородскую часть списка. Следом по партсписку КПРФ в петербургский ЗакС идут бывший главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу Павел Дашков и депутат ЗакСа Александр Рассудов.

Накануне от мандата депутата Законодательного собрания отказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так, в городской парламент по партсписку пройдут первый замкоординатора городского отделения КПРФ Иван Есипов, а также депутаты ЗакСа Павел Иткин и Максим Яковлев.

Подробнее о распределении депутатских мандатов в Заксобрании Петербурга — в материале «Ъ Северо-Запад» «Дальше по списку».

Константин Леньков