Дальше по списку

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила окончательные результаты выборов в Законодательное собрание. Рекордное количество мандатов по спискам получила «Единая Россия» — 16 из 25. В сумме партия соберет свою самую крупную в истории парламента фракцию. «Ъ Северо-Запад» посмотрел, кто проходит по партспискам и кому в Мариинском будет тесновато.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Единая Россия» приступит к очередному парламентскому сезону в Законодательном собрании Санкт-Петербурга с рекордным количеством депутатов. Всего партию будут представлять 37 человек. Из них 21 прошел в парламент, одержав победу в одномандатном округе. Остальные 16 — пойдут в ЗакС по спискам партии.

Из общегородской части списка «Единой России» из пяти человек в городской парламент, скорее всего, пройдут трое: спикер Заксобрания Александр Бельский, командир Ленинградского полка Михаил Коган, а также руководитель фракции в ЗакСе Павел Крупник. Сенатор Андрей Кутепов, вероятно, продолжит работу в Совете Федерации, где представляет Санкт-Петербург с 2016 года. Общественный деятель, руководитель исполкома городского отделения «Народного фронта» Екатерина Кондратьева, наверное, тоже переберется в Москву: она победила на выборах в Госдуму по 214-му одномандатному округу в Петербурге. У господина Когана тоже есть шанс на работу на Охотном Ряду, но небольшой. Он заявлен под пятым номером в списке ЕР в Госдуму от Петербурга.

Следом по региональным группам кандидатов от «Единой России» проходит вице-губернатор Владимир Омельницкий, депутат Анастасия Мельникова, политтехнолог и глава исполкома реготделения партии Александр Серавин. Также по спискам проходит депутат Николай Цед— правда, он может продолжить работу в Госдуме, победив в 215-м округе. Вместо него в ЗакС может попасть действующий депутат ЗакСа Владимир Носов.

Еще одним кандидатом-списочником стал Алексей Аникин, 11 лет проработавший начальником петербургского МЧС. С недавних пор он открыт к предложениям о работе: в начале сентября он покинул ведомство. Отметим, в прошлые годы господин Аникин уже возглавлял партсписок «Единой России» и мог стать депутатом, однако после выборов отказывался от мандата.

Также в петербургский парламент проходит предпринимательница Елена Жихарева. В основном городские СМИ пишут о ней как о матери Героя России, участника специальной военной операции Александра Жихарева. Он погиб 27 февраля 2022 года под Харьковом. Другой кандидат, Георгий Журавлев, сейчас возглавляет региональную ассоциацию ветеранов СВО «Защитники Родины». Он может стать одним из самых молодых депутатов восьмого созыва. Сейчас ему 30 лет.

Следом от региональных групп могут баллотироваться депутат Любовь Егорова, которая, скорее всего, перейдет в Госдуму. Вместо нее проходит Дмитрий Дмитриев, который в седьмом созыве состоял во фракции КПРФ. Еще мандат достанется депутату Заксобрания Юрию Авдееву. За ними баллотируется Евгения Воронина, секретарь Пушкинского районного отделения ЕР, а также президент Федерации спортивных танцев на колясках Елена Лозко.

В КПРФ под первым номером на выборы шла лидер фракции коммунистов в Заксобрании Ирина Иванова. Из-за ее победы мандат перейдет командующему Северо-Западным округом войск национальной гвардии Павлу Дашкову. Последние годы он трудился в полпредстве на должности главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу. Второй мандат достается действующему депутату, декларирующему самый крупный доход среди парламентариев, Александру Рассудову. Руководитель горкома Роман Кононенко в этот созыв не проходит. В общегородской части списка он располагался под четвертым номером. Фракцию «Новых людей» усилит Артем Николаев, заместитель генерального директора по взаимодействию с коммерческими и государственными структурами в ООО «НГ-Энерго». Все трое действующих депутатов от этой партии сохранили свои мандаты: Дмитрий Панов, Ольга Герасина и Дмитрий Павлов. Последний избирался по одномандатному округу в Пушкинском районе. В ЛДПР доберется до ЗакСа Иван Есипов, следующий по списку за председателем партии Леонидом Слуцким. В остальном фракция останется неизменной. В ней будут Павел Иткин, Максим Яковлев, а также Андрей Малков, который переизбрался по одномандатному округу. Наконец, в Законодательном собрании появится новая фракция «Зеленых». Ее лидер петербургской политике хорошо известен — это Марина Шишкина, избравшаяся в 2021 году от «Справедливой России», но позже покинувшая партию из-за идеологических разногласий с руководством. Вместе с ней экологическую повестку будут продвигать старожил парламента Михаил Амосов и депутат Андрей Алескеров.

Восьмой созыв Законодательного собрания станет пятипартийным. В этот раз в Мариинском дворце не будет фракций «Яблоко» и «Справедливая Россия». Впервые депутатский корпус в новом составе соберется 30 сентября.

Константин Леньков