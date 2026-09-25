Директора «Куршской косы» Анатолия Калину отправили под стражу

Ленинградский районный суд Калининграда отправил под стражу директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину, обвиняемого в незаконной вырубке лесных насаждений. Ранее в отношении него действовал запрет определенных действий, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Калининграде арестовал директора «Куршской косы» по делу о вырубке леса

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Суд в Калининграде арестовал директора «Куршской косы» по делу о вырубке леса

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Суд изменил меру пресечения на заключение под стражу сроком на один месяц — до 25 октября 2026 года.

«Изменить меру пресечения в отношении Калины А. А. с запрета определенных действий на заключение под стражу сроком на один месяц, то есть до 25 октября 2026 года»,— сказала судья Анастасия Пересечанская.

Подробнее об уголовном деле Анатолия Калины читайте в материале «Ъ Северо-Запад» «Особо охраняемая вырубка»

Матвей Николаев