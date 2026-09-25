Эксперт рассказал, почему премиум-проектов в России становится больше и что в них меняется

Рынок элитного жилья в России переживает заметный рост за пределами столицы. По данным «Метриум» и АКРА, предложение дорогих новостроек в регионах за первый квартал 2026 года выросло на 12,6%, а в отдельных субъектах — кратно: в Пермском крае на 792%, в Удмуртии на 388%, в Тульской области на 386%. Высокобюджетный рынок Москвы завершил 2025 год объемом продаж 289 млрд рублей (+14% год к году), средневзвешенная цена метра прибавила 12–19% и приблизилась к 927 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Премиум перестает быть географической привилегией Москвы, отмечает основатель архитектурного бюро HUMO Architects Анна Луговская.

«Показателен пример Казани: федеральный девелопер Barkli строит в историческом районе Суконная слобода квартал по концепции Хосе Асебильо — архитектора, много лет отвечавшего за градостроительное развитие Барселоны, с фасадами из натурального камня и переменной этажностью. Еще пять лет назад участие архитектора такого уровня в региональном жилом проекте было бы большой редкостью. Сегодня это признак нормализации: премиум становится общерыночной категорией качества»,— отмечает эксперт.

Анна Луговская также объясняет, почему премиум-проектов становится больше.

По оценкам участников рынка, около 70% покупателей высокобюджетного жилья называют главным мотивом сохранение средств. Доля ипотеки в премиум-классе Москвы составляет лишь 21–23% — это рынок собственных денег, наименее зависимый от ставок и субсидий.

При этом конкуренция заставляет девелоперов подтверждать премиальность продуктом, а не маркетингом: при историческом максимуме экспозиции число сделок в премиум-классе Москвы за год снизилось почти на 30%. «Для архитектора это означает простую вещь: время, когда премиальную цену можно было обосновать локацией и мрамором в лобби, закончилось. Проекты конкурируют полнотой проектного решения — и именно поэтому девелоперы все чаще подключают архитектурные бюро на ранних стадиях формирования продукта»,— констатирует Анна Луговская.

Ключевое отличие — не в списке опций, а в подходе к проектированию. Если в массовом сегменте отправной точкой служит экономика метра, то в премиальном — сценарии жизни и качество пользовательского опыта.

У быстрого роста есть обратная сторона: на рынке появляются проекты, где премиальность заявлена через отдельные характеристики — высоту потолков или дизайн лобби,— при этом плотность, квартирография и инженерные решения остаются на уровне бизнес-класса.

Эксперты выделяют три критерия реального класса проекта: плотность (количество квартир на этаже, которое определяет уровень приватности), целостность (качество на всех уровнях — от посадки здания до типового этажа) и способность сохранять качество во времени. Класс подтверждается не в момент выхода на рынок, а тем, как дом выглядит и работает спустя годы.

Рост премиального сегмента, при всех оговорках о размывании класса, остается признаком взросления российского рынка: покупатель все лучше отличает продуманный продукт от красиво упакованных метров, а девелоперы отвечают на запрос не скидками, а качеством проектных решений.

«Чем больше премиальных проектов выходит на рынок, тем выше становится планка качества. Класс удержат те дома, где премиальность заложена не в маркетинге, а в архитектуре, качестве среды и способности проекта сохранять свою ценность во времени»,— резюмирует эксперт.