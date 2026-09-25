Главные новости к утру 25 сентября

С начала суток на подлете к Москве сбили 17 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Промышленная и гражданская инфраструктура были повреждены в Ульяновске, сообщил губернатор Алексей Русских. Пострадали восемь человек, среди них — ребенок. Промышленный объект также был поврежден при атаке БПЛА в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Банк России утвердил правила работы для участников криптовалютного рынка. Легальная деятельность криптовалютных компаний возможна только после включения в специальные реестры ЦБ, указано в положении.

Французские спецслужбы не получали предупреждения от ЦРУ о возможной атаке российских БПЛА на территорию Европы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи проблематику и и взаимоотношения двух стран.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отправился на реабилитацию после аварии, в которую он попал в январе. С апреля, по его словам, он работал, не восстановившись полностью после травмы.

Иран предложил США семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе и перезапуску более широких переговоров, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на сессии Генассамблеи ООН.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры с представителями президента США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке, сообщает CNN со ссылкой на источники.