Макрон: ЦРУ не предупреждало Францию о готовящихся атаках со стороны России

Французские службы, вопреки распространившимся слухам, не получали предупреждения от ЦРУ о возможной атаке российских дронов на европейскую территорию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Несмотря на это, подчеркнул он, Франции необходимо сохранять бдительность.

Господин Макрон сказал это в интервью телеканалам TF1 и France 2. Так он прокомментировал сообщение испанской газеты El Mundo, которая поздно вечером в среду сообщила, что ЦРУ якобы предупредило Париж о возможной атаке российских БПЛА на территорию Испании, Франции или Италии с кораблей в Средиземном море.

При этом, по словам господина Макрона, Франция уже сталкивалась с гибридными атаками, включая информационные и кибератаки, а теперь более реальной становится и возможность реальных атак со стороны Москвы. Президент сослался на недавние инциденты в Европе и заявил, что Россия, по его оценке, «готовится». «Ситуация становится все более напряженной», она сопровождается «умножением враждебных и порой преступных действий в отношении европейских стран», считает президент.

Алексей Тарханов, Париж