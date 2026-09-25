Макрон: ЦРУ не предупреждало Францию о готовящихся атаках со стороны России
Французские службы, вопреки распространившимся слухам, не получали предупреждения от ЦРУ о возможной атаке российских дронов на европейскую территорию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Несмотря на это, подчеркнул он, Франции необходимо сохранять бдительность.
Господин Макрон сказал это в интервью телеканалам TF1 и France 2. Так он прокомментировал сообщение испанской газеты El Mundo, которая поздно вечером в среду сообщила, что ЦРУ якобы предупредило Париж о возможной атаке российских БПЛА на территорию Испании, Франции или Италии с кораблей в Средиземном море.
При этом, по словам господина Макрона, Франция уже сталкивалась с гибридными атаками, включая информационные и кибератаки, а теперь более реальной становится и возможность реальных атак со стороны Москвы. Президент сослался на недавние инциденты в Европе и заявил, что Россия, по его оценке, «готовится». «Ситуация становится все более напряженной», она сопровождается «умножением враждебных и порой преступных действий в отношении европейских стран», считает президент.
В июле 2025 года французская оценка разделяла прямую массированную атаку и гибридное давление: для Франции первое не считалось непосредственной угрозой, тогда как среди доступных России способов воздействия назывались дезинформация, кибератаки и шпионаж. В том же месяце сообщалось, что Франция уже пострадала от кибератак, а соседние страны — от диверсий.
Отдельный военный эпизод произошел ночью 10 сентября 2025 года: в Польше зафиксировали как минимум 19 нарушений воздушного пространства, а польская сторона считала дроны российскими. При этом указывалось, что применяемые для атаки российские дроны не могли долететь до польской границы из-за ограничения дальности, поэтому этот случай усиливал внимание к риску БПЛА, но не давал однозначной картины их происхождения и маршрута.