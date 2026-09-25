Утром на подлете к Москве сбили семь беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток рядом с городом сбили 17 дронов.

В каких районах сбили БПЛА, глава города не уточнил. На местах падения обломков работают экстренные службы, написал он в Telegram.

Сейчас столичные аэропорты Внуково и Домодедово работают в ограниченном режиме, сообщали в Росавиации. Они принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».