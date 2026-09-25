На подлете к Москве сбили семь беспилотников
Утром на подлете к Москве сбили семь беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток рядом с городом сбили 17 дронов.
В каких районах сбили БПЛА, глава города не уточнил. На местах падения обломков работают экстренные службы, написал он в Telegram.
Сейчас столичные аэропорты Внуково и Домодедово работают в ограниченном режиме, сообщали в Росавиации. Они принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».
Для пассажиров ограниченный режим не означает автоматической отмены всех рейсов: при аналогичных ограничениях в августе 2023 года шесть рейсов перенаправили в запасные аэропорты — в Шереметьево, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. После снятия ограничений пассажиров этих рейсов доставили в аэропорты назначения.
Для авиакомпаний такой режим может означать задержки и необходимость менять маршруты самолетов. В мае 2025 года ограничения в аэропортах Московского авиаузла продолжались несколько часов, после чего как минимум 55 самолетов ушли на запасные аэродромы; 7 мая 2026 года во Внуково задержали около 20 вылетов.