Ульяновск атаковали беспилотники

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил о крупной атаке БПЛА на регион. Под ударом находится город Ульяновск. Работает ПВО. Глава региона призвал людей соблюдать меры безопасности.

Позже глава региона сообщил, что в Ульяновске была повреждена промышленная и гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие. Какие именно здания были атакованы, и сколько человек были ранены, глава региона не уточнил. Губернатор призвал соблюдать меры безопасности.

В регионе создали оперативный штаб. По информации Росавиации, около 23:00 24 сентября в аэропорту Ульяновска были введены ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Мера действует до сих пор.

Новость обновлена в 6:20 мск. Добавлена информация о пострадавших людях и поврежденных зданиях.