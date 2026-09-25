Лавров провел переговоры с Аракчи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Дипломаты обсудили международную проблематику и и взаимоотношения двух стран, сообщила пресс-служба российского министерства.

Основной темой обсуждений стала война США и Израиля против Ирана. «Подчеркнута безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного незаконными действиями США и Израиля»,— рассказали в МИД.

Министры также обсудили договоренности, которые были достигнуты на встрече президентов России и Ирана 1 сентября в Бишкеке. Министры сверили график предстоящих российско-иранских контактов.

Встреча состоялась на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее господин Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио. На переговорах они обсуждали российско-украинский конфликт.