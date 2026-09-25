Лавров провел переговоры с Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Дипломаты обсудили международную проблематику и и взаимоотношения двух стран, сообщила пресс-служба российского министерства.
Основной темой обсуждений стала война США и Израиля против Ирана. «Подчеркнута безальтернативность дипломатического урегулирования кризиса, спровоцированного незаконными действиями США и Израиля»,— рассказали в МИД.
Министры также обсудили договоренности, которые были достигнуты на встрече президентов России и Ирана 1 сентября в Бишкеке. Министры сверили график предстоящих российско-иранских контактов.
Встреча состоялась на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее господин Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио. На переговорах они обсуждали российско-украинский конфликт.
Российско-иранская координация по кризису означает дипломатическое содействие Москвы при учете интересов безопасности Ирана. При этом новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве не обязывает Россию оказывать Ирану военную помощь в случае атаки со стороны США; Москва заявляла о намерении не допустить сценария с тяжелыми последствиями для региона.
Практический механизм такой работы — продолжение контактов на международных площадках. В июне 2025 года стороны договорились обсуждать кризис в Совете Безопасности ООН, Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС.
Подобная координация уже включала совместные дипломатические шаги: в апреле 2024 года после удара по иранскому консульству в Дамаске Тегеран обратился в Совет Безопасности ООН, а Москва запросила открытое заседание в развитие этого обращения.