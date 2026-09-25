CNN: Дмитриев провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Нью-Йорке

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке с представителями президента США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, спецпосланник российского президента обсудил с представителями Белого дома урегулирование российско-украинского конфликта, а также поднял вопрос сотрудничества России и США.

Раннее Reuters сообщало о планах провести в Нью-Йорке трехсторонние переговоры с участием делегатов России, США и Украины. Господин Дмитриев назвал это сообщение фейком.