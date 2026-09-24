Банк России утвердил правила допуска на рынок криптовалют
Банк России утвердил правила работы для участников криптовалютного рынка, включая криптообменники, цифровые депозитарии и операторов информационных систем (ОИС). Согласно принятому положению, легальная деятельность таких компаний возможна только после включения в специальные реестры ЦБ.
Регулятор установил квалификационные требования к руководству организаций, регламентировал порядок ведения реестров и определил список данных для регистрации. Юридическим и физическим лицам понадобятся учредительные, контактные и идентификационные документы, а также сведения о долях участия и правах на проведение операций. Для уже действующих участников предусмотрен упрощенный порядок допуска для получения статуса цифрового депозитария или криптообменника.
Документы прошли регистрацию в Минюсте и вступают в силу 5 октября 2026 года. Как ранее говорил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, первые компании смогут получить лицензии и войти в реестры уже до конца 2026 года.
Реестровый допуск означает, что все операции с криптовалютой в российском контуре будут распределены между специализированными посредниками. Покупка и продажа пройдут через криптообменники, сделки на организованных торгах — через брокеров и управляющих, а права на активы будут учитывать цифровые депозитарии. Все эти посредники должны состоять в реестре регулятора и быть подключены к лицензированным организаторам торгов.
Для цифрового депозитария речь идет не только о хранении активов: он должен вести четыре реестра, включая реестры депонентов, активов, операций и клиентских счетов, фиксируя каждую операцию. Также на цифровой депозитарий возлагается обязанность проверять клиентов для выявления подозрительных переводов.
Подать заявления на лицензии и включение в реестры можно будет после принятия, опубликования и вступления в силу актов первой линии. Для цифровых депозитариев предусмотрены разные пороги минимального капитала: 50 млн руб. в базовом случае, 100 млн руб. для работы с иностранными системами и свыше 250 млн руб. для расчетных депозитариев.