Банк России утвердил правила допуска на рынок криптовалют

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Реестровый допуск означает, что все операции с криптовалютой в российском контуре будут распределены между специализированными посредниками. Покупка и продажа пройдут через криптообменники, сделки на организованных торгах — через брокеров и управляющих, а права на активы будут учитывать цифровые депозитарии. Все эти посредники должны состоять в реестре регулятора и быть подключены к лицензированным организаторам торгов.

Для цифрового депозитария речь идет не только о хранении активов: он должен вести четыре реестра, включая реестры депонентов, активов, операций и клиентских счетов, фиксируя каждую операцию. Также на цифровой депозитарий возлагается обязанность проверять клиентов для выявления подозрительных переводов.

Подать заявления на лицензии и включение в реестры можно будет после принятия, опубликования и вступления в силу актов первой линии. Для цифровых депозитариев предусмотрены разные пороги минимального капитала: 50 млн руб. в базовом случае, 100 млн руб. для работы с иностранными системами и свыше 250 млн руб. для расчетных депозитариев.