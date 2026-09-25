Reuters: в ЕС оценили темпы подготовки к защите от России

Евросоюз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы успеть подготовиться к защите от России к 2030 году. Об этом сообщается в отчете Европейского оборонного агентства, подготовленном для руководства блока, с которым ознакомился Reuters.

Как указано в отчете, текущие планы стран — членов ЕС «судя по всему, не соответствуют» поставленной цели по устранению пробелов в ключевых сферах: от ПВО и ПРО до сухопутных сил, флота, беспилотников и запасов боеприпасов.

В агентстве подчеркнули, что в условиях растущих угроз Европа должна действовать «гораздо быстрее и решительнее, чем сейчас». Авторы отчета отмечают, что, несмотря на беспрецедентный рост инвестиций и углубление партнерства с Украиной, приложенных усилий пока не достаточно.

Лидеры 27 стран ЕС поручили подготовить этот доклад в прошлом году, чтобы оценить прогресс в укреплении обороны Европы. Ожидается, что министры обороны обсудят его в Брюсселе в понедельник.