Reuters: в ЕС оценили темпы подготовки к защите от России
Евросоюз перевооружается недостаточно быстро и эффективно, чтобы успеть подготовиться к защите от России к 2030 году. Об этом сообщается в отчете Европейского оборонного агентства, подготовленном для руководства блока, с которым ознакомился Reuters.
Как указано в отчете, текущие планы стран — членов ЕС «судя по всему, не соответствуют» поставленной цели по устранению пробелов в ключевых сферах: от ПВО и ПРО до сухопутных сил, флота, беспилотников и запасов боеприпасов.
В агентстве подчеркнули, что в условиях растущих угроз Европа должна действовать «гораздо быстрее и решительнее, чем сейчас». Авторы отчета отмечают, что, несмотря на беспрецедентный рост инвестиций и углубление партнерства с Украиной, приложенных усилий пока не достаточно.
Лидеры 27 стран ЕС поручили подготовить этот доклад в прошлом году, чтобы оценить прогресс в укреплении обороны Европы. Ожидается, что министры обороны обсудят его в Брюсселе в понедельник.
Закрытию оборонных пробелов мешает разрозненность европейского рынка и отсутствие согласия по правилам совместных закупок. Страны ЕС расходятся в вопросе о том, насколько жестко нужно отдавать приоритет европейским производителям и комплектующим, а программа оборонной промышленности остается предметом спора между Парижем, Берлином и Варшавой.
Зависимость от внешних поставщиков ограничивает возможность быстро нарастить собственное производство: в 2022–2023 годах около 78% оборонных закупок стран ЕС пришлось на третьи страны, включая 63% на США. Одновременно в 2024 году лишь 10 из 27 стран тратили на оборону не менее 2% ВВП, промышленности требовались инвестиции для пополнения запасов после поставок Украине, а инвесторы относились к оборонным проектам с осторожностью из-за репутационных рисков.