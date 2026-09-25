Асфальтобетонный курорт

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство (РНС) асфальтобетонного завода АО «АБЗ-1» в Белоострове стоимостью 2,57 млрд рублей. Недавно компания сообщала о получении положительного решения Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны. РНС действует до 28 ноября 2028 года. Граждане, выступавшие против производства, все еще не верят, что проект в Курортном районе будет действительно «зеленым», и продолжают судиться с городом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящее время на рассмотрении разных судов города находится несколько исков от горожан. В одном из них граждане оспаривают присвоение статуса стратегического инвестора АО «АБЗ-1». На основании этого статуса, как считают активисты, постановлениями правительства города были предоставлены два земельных участка на границе с заказником регионального значения «Сестрорецкое болото» (на фото)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В настоящее время на рассмотрении разных судов города находится несколько исков от горожан. В одном из них граждане оспаривают присвоение статуса стратегического инвестора АО «АБЗ-1». На основании этого статуса, как считают активисты, постановлениями правительства города были предоставлены два земельных участка на границе с заказником регионального значения «Сестрорецкое болото» (на фото)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Проект реализуется в рамках стратегического инвестиционного соглашения между ГК «АБЗ-1» и правительством города. Инвестиции в проект должны составить не менее 2,57 млрд рублей. Как уже писал «Ъ Северо-Запад», производство АБЗ-1 будет строиться на участке более 35,5 га, площадь застройки составит 73,6 тыс. кв. м. Помимо асфальтосмесительной установки (АСУ), на территории застройки запланировано размещение административно-бытового корпуса, здания лаборатории, двух зданий контрольно-пропускного пункта (КПП) и весовой, площадки с битумным хозяйством, пандуса для загрузки инертных материалов, площадок для хранения инертных материалов, эмульсионной установки, парковок, проездов и площадок. Общая площадь зданий — 2,7 тыс. кв. м. Максимальная высота здания от уровня земли — 27,25 м. Этажность — 1–2 этажа.

Изначально компания планировала строить завод в Коломягах, но в 2019 году было принято решение о переносе объекта в Белоостров. Против выступили жители Курортного района, опасающиеся соседства с производством, считая его вредным. Во время корректировки принятых в конце 2025 года Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) жители Курортного района направили властям 350 заявлений с предложением запретить размещение объекта в Белоострове.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр неоднократно заявлял, что необходимость создания завода вызвана потребностью в «коротком плече доставки» в условиях масштабного инфраструктурного и дорожного строительства в городе. При этом глава региона заверял горожан, что сооружение объекта начнется только при условии прохождения проектом всех предусмотренных экспертиз.

Летом 2026 года ГК «АБЗ-1» получила положительное решение Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны. Называя свой проект «зеленым» заводом, компания не раз ссылалась на мнения экспертов-экологов о допустимом воздействии современного АБЗ на окружающую территорию. Так, например, директор департамента экологического проектирования Института проектирования, экологии и гигиены Ирина Синильщикова говорила, что основные риски таких производств связаны с выбросами и шумом, минимизировать которые позволяют современное очистное оборудование и достаточная буферная зона.

Отличительной особенностью проекта, настаивают в АБЗ-1, является закрытый формат производства. Основные технологические процессы будут размещены внутри закрытого корпуса. Проект предусматривает системы аспирации и пылеулавливания, решения по снижению шумовой нагрузки и высокий уровень автоматизации производственных процессов.

Тем не менее сомнения граждан в безопасности завода все еще не развеяны. «В Белоострове все-таки построят асфальтобетонный завод… Мы это не выбирали, но нам теперь в этом жить»,— написали неравнодушные граждане 24 сентября в телеграм-канале «Сестрорецк | Курортный район». По словам Олеси Соколовой, бывшего кандидата в Законодательное собрание Петербурга 8-го созыва от партии «Справедливая Россия», руководителя группы общественного контроля жителей Курортного района, граждане продолжают работу против «превращения курортного района нашего города в промышленный».

В настоящее время на рассмотрении разных судов города находится несколько исков от горожан. В одном из них граждане оспаривают присвоение статуса стратегического инвестора АО «АБЗ-1». На основании этого статуса, как считают активисты, постановлениями правительства города были предоставлены два земельных участка на границе с заказником регионального значения «Сестрорецкое болото». Отмена данных постановлений является предметом еще одного иска против правительства города.

Еще один иск подан против комитета по благоустройству из-за выданного им порубочного билета на вырубку 10 тыс. деревьев в ноябре 2025 года без разрешения на строительство. «Вырубка повлекла уничтожение краснокнижных видов, о чем у нас есть заключение специалистов Российской академии наук. Как нам известно, порубочные билеты выдаются на основании разрешения на строительство, но РНС было получено компанией 22 сентября 2026 года, а порубочный билет был получен 11 ноября 2025-го»,— напомнила представитель инициативной группы горожан.

Александра Тен