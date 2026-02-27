Завод в Белоострове обретает облик

Комитет по градостроительству Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик (АГО) нашумевшего асфальтобетонного завода АО «АБЗ-1» в поселке Белоостров. В компании сообщили, что сейчас проект проходит экспертизу и получает заключение Роспотребнадзора. Планируется, что в текущем году по итогу прохождения данных процедур будет получено разрешение на строительство объекта.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно опубликованной документации, производство предусмотрено на участке более 35,5 га, площадь застройки составит 73,6 тыс. кв. м. Помимо асфальтосмесительной установки (АСУ), на территории застройки запланировано размещение административно-бытового корпуса, здания лаборатории, двух зданий контрольно-пропускного пункта (КПП) и весовой, площадки с битумным хозяйством, пандуса для загрузки инертных материалов, площадок для хранения инертных материалов, эмульсионной установки, парковок, проездов и площадок. Общая площадь зданий — 2,7 тыс. кв. м. Максимальная высота здания от уровня земли — 27,25 м. Этажность — 1–2 этажа.

Решение о переносе завода АБЗ-1 из Коломяг в Белоостров было принято в 2019 году. Против него выступили жители Курортного района, опасающиеся соседства с вредным производством. Во время корректировки принятых в конце 2025 году Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) жители Курортного района направили 350 заявлений с предложением запретить размещение объекта в Белоострове. Люди требовали либо исключить из правил зонирования подзоны, допускающие размещение опасных производств, либо ужесточить для них допустимый класс опасности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в конце прошлого года заявлял, что размещение завода в промзоне Курортного района обусловлено необходимостью развития транспортного каркаса города. «Асфальтобетонную смесь нужно привозить на место укладки горячей, в оптимальном состоянии — это влияет на качество. При серьезных объемах необходимо короткое плечо доставки»,— подчеркнул он. Градоначальник отметил, что АБЗ-1 в промзоне «Белоостров» планируется как предприятие закрытого типа, с производственными площадками внутри технологических помещений, с пылеулавливателями, высоким уровнем роботизации.

«В данный момент АО "АБЗ-1" ожидает заключение экспертизы на проект строительных работ и заключение Роспотребнадзора на проект санитарно-защитной зоны. Разрешение на строительство будет получаться в соответствии с результатами этих экспертиз и заключений. В таймлайне проекта все вышеперечисленные позиции планируются к получению в течение 2026 года, последовательно, по мере прохождения административных процедур»,— говорится в ответе компании на запрос «Ъ Северо-Запад».

Тем временем в соцсетях горожане обсуждают, будет ли завод действительно «зеленым» и безопасным для окружающей среды, пытаясь понять это по выложенным рендерам АГО.

«Обещают, что все запахи и выбросы останутся внутри, а снаружи — только чистый воздух. Расстояние до заказника — 550 м, до жилых домов — более 800 м. Верите ли вы в эффективность таких технологий? Видим ли мы на этих картинках обещанную экологическую безопасность?»— рассуждают активисты в Telegram-канале «Сестрорецк | Курортный район».

Официальная позиция Смольного, которую неоднократно высказывал господин Беглов, сводится к тому, что, несмотря на инфраструктурную значимость завода в Белоострове, его будущее зависит также от способности соответствовать самым строгим современным экологическим стандартам, что и станет предметом независимых оценок.

Александра Тен