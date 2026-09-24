Валентина Терешкова возглавит комиссию ГД по депутатской этике

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил Валентине Терешковой вновь возглавить комиссию по вопросам депутатской этики в Госдуме. Соответствующее предложение прозвучало на совместном заседании Бюро Высшего совета и президиума Генерального совета партии 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Мы просим нашу уважаемую Валентину Владимировну Терешкову остаться руководить комиссией по депутатской этике»,— сказал господин Медведев.

Комиссия по вопросам депутатской этики в Государственной Думе следит за соблюдением правил поведения депутатов и рассматривает случаи их нарушения. В прошлом созыве председателем комиссии была Валентина Терешкова, до этого она руководила аналогичной внутрипартийной комиссией.

Валентина Терешкова получит мандат депутата Государственной думы девятого созыва. Она возглавляла список «Единой России» в Ярославской и Костромской областях. Партия получила 36,4% голосов на выборах депутатов Госдумы в регионе.

Подробнее об итогах выборов в Госдуму в Ярославской области — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова