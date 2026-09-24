Названы границы пешеходного центра в Вятском

Пешеходный центр в селе Вятском Некрасовского округа включит улицы Советскую, Середскую, Ярославскую, Давыдковскую, Первомайскую и 1-ю Набережную. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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«Здесь появятся удобные пешеходные зоны, велодорожки, новые места для отдыха, освещение и озеленение. Все решения будут соответствовать историческому облику Вятского»,— написал губернатор.

Для благоустройства улиц Советской и Середской уже готова проектно-сметная документация, которая получила положительное заключение экспертизы. Сроки благоустройства и объем финансирования не сообщаются. До старта создания пешеходного центра будет построена объездная дорога «ул. Советская». Она проляжет от магазина «Пятерочка» на улице Ярославской, 37, до частных домов на улице Советской. Ее протяженность составит 0,5 км, ширина проезжей части — 4,5 метра. Соответствующий контракт, цена которого составила 38,8 млн руб., заключен с АО «Ярдормост». Срок выполнения работ — до 1 июля 2027 года.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в границах улиц Советской, Середской, 1-й Набережной планируют установить скульптуру «Ангел» в рамках проекта, который вошел в число победителей X Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Вятское выиграло на проект грант в размере 68 млн руб.

Алла Чижова