В Вятском установят 4,6-метровую скульптуру «Ангел»

В Вятском планируют установить скульптуру «Ангел» в рамках создания общественного пространства в границах улиц Советской, Середской, 1-й Набережной. Торги объявлены на портале госзакупок.

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Фото: Правительство Ярославской области Визуализация проекта

Фото: Правительство Ярославской области

Начальная цена контракта на поставку и монтаж скульптуры с подсветкой определена в размере 14,8 млн руб. Высота «Ангела» составит 4,6 м, материал изготовления — конструкционная сталь.

Заказчиком работ выступает некрасовское МБУ «Центр благоустройства территорий». Скульптура должна быть установлена в период с 1 августа по 30 сентября. Подрядчика выберут 16 июня.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году Вятское вошло в число победителей X Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды и выиграло грант в размере 68 млн руб. на реализацию проекта. В рамках создания общественного пространства также установят две сцены, подиум для бюста Александра II, смотровую площадку, создадут небольшие зоны отдыха с различными лавками и шезлонгами.

Алла Чижова