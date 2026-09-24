Ярославский боксер Рогозин вышел в финал чемпионата Европы

Ярославский боксер Вячеслав Рогозин вышел в финал чемпионата Европы, который проходит в Софии (Болгария). Об этом сообщили в федерации бокса Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация Бокса Ярославской Области Фото: Федерация Бокса Ярославской Области

Спортсмен выступает в весовой категории до 55 кг. 24 сентября в полуфинальном поединке Рогозин одержал досрочную победу над спортсменом из Азербайджана Амином Маммадзадэ в первом раунде.

В финале 25 сентября ярославский боксер встретится с представителем Англии. Поединок начнется в 17:00. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Рогозин вышел в полуфинал чемпионата Европы, одержав победу над представителем Польши.

Рогозин родился 8 января 2006 года в Ярославле, воспитанник СШОР №20. В 2024 году стал чемпионом мира среди юниоров, в 2025-м — чемпионом России среди взрослых и серебряным призером чемпионата мира. В марте 2026 года выиграл Кубок России.