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Ярославский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы

Ярославский боксер Вячеслав Рогозин вышел в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 55 кг он единогласным решением судей победил спортсмена из Польши Николаса Павлика, сообщает Федерация бокса Ярославской области.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Ранее Вячеслав Рогозин вышел в четвертьфинал чемпионата Европы среди мужчин, который проходит в Софии. В 1/8 финала спортсмен победил представителя Испании Рафаэля Лосано-Серрано — призера чемпионата мира.

Виктория Самко

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