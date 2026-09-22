Ярославский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы

Ярославский боксер Вячеслав Рогозин вышел в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном поединке в весовой категории до 55 кг он единогласным решением судей победил спортсмена из Польши Николаса Павлика, сообщает Федерация бокса Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Ранее Вячеслав Рогозин вышел в четвертьфинал чемпионата Европы среди мужчин, который проходит в Софии. В 1/8 финала спортсмен победил представителя Испании Рафаэля Лосано-Серрано — призера чемпионата мира.

Виктория Самко