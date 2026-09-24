Мэр Ярославля Артем Молчанов сложил полномочия

Мэр Ярославля Артем Молчанов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию в связи с избранием депутатом ГД РФ. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля

Вопрос об отставке был рассмотрен на внеочередном заседании муниципалитета 24 сентября. Перед депутатами выступил председатель Избирательной комиссии Ярославской области Сергей Фефилин. Он рассказал, что Артем Молчанов выиграл выборы депутатов Госдумы РФ в 194-м Ростовском одномандатном избирательном округе.

Полномочия депутата ГД РФ не совместимы с работой на посту мэра, в связи с этим господин Молчанов сложил полномочия с 25 сентября. Мэр поблагодарил коллег за совместную работу и сказал, что гордится временем работы во главе Ярославля.

«Впереди стоят новые задачи, новые направления работы, которые мы продолжим делать вместе. Эти новые возможности мы будем максимально использовать. Впереди большой долгий путь на благо нашего региона, на благо жителей»,— сказал Артем Молчанов.

Депутаты приняли к сведению информацию об отставке. «Ъ-Ярославль» сообщал, что временно исполнять полномочия мэра будет заместитель главы города по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

Подробнее о том, как депутаты прощались с Артемом Молчановым, — в материале «Ъ-Ярославль».

Антон Голицын