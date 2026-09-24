Исполнять полномочия мэра Ярославля будет Николай Степанов
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов назначен временно исполняющим полномочия (врип) мэра Ярославля. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Николай Степанов
Фото: мэрия Ярославля
«Временно исполняющим полномочия мэра Ярославля назначается Николай Дмитриевич Степанов — опытный хозяйственник. Николай Дмитриевич будет занимать должность временно исполняющего полномочия мэра Ярославля до момента проведения конкурсных процедур по выбору нового главы города»,— написал губернатор.
Михаил Евраев поблагодарил мэра Артема Молчанова за работу и напомнил, что господин Молчанов покидает пост в связи с избранием депутатом в Госдуму девятого созыва по итогам выборов.
«Теперь он будет представлять интересы жителей нашего региона на федеральном уровне, и уверен, что это будет совместная эффективная работа»,— написал губернатор.
Подробнее о том, как депутаты прощались с Артемом Молчановым, — в материале «Ъ-Ярославль».
Николаю Степанову 58 лет. Он окончил в 1993 году Институт инженеров водного транспорта в Нижнем Новгороде по специальности «инженер-электрик». С 1998 года работал в муниципальных предприятиях Ярославля, в 2007 году перешел в органы городского самоуправления. В 2009 году возглавил департамент городского хозяйства, а в 2012–2016 годах был заместителем мэра — директором департамента городского хозяйства. В 2017–2022 годах работал в администрации Ярославского района, где курировал в том числе ЖКХ, строительство, дороги и благоустройство. В 2022 году вернулся в мэрию Ярославля на должность заммэра по ЖКХ.