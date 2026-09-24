Исполнять полномочия мэра Ярославля будет Николай Степанов

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов назначен временно исполняющим полномочия (врип) мэра Ярославля. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Степанов

Фото: мэрия Ярославля Николай Степанов

Фото: мэрия Ярославля

«Временно исполняющим полномочия мэра Ярославля назначается Николай Дмитриевич Степанов — опытный хозяйственник. Николай Дмитриевич будет занимать должность временно исполняющего полномочия мэра Ярославля до момента проведения конкурсных процедур по выбору нового главы города»,— написал губернатор.

Михаил Евраев поблагодарил мэра Артема Молчанова за работу и напомнил, что господин Молчанов покидает пост в связи с избранием депутатом в Госдуму девятого созыва по итогам выборов.

«Теперь он будет представлять интересы жителей нашего региона на федеральном уровне, и уверен, что это будет совместная эффективная работа»,— написал губернатор.

Подробнее о том, как депутаты прощались с Артемом Молчановым, — в материале «Ъ-Ярославль».