Земля под «натуралами»

На Кубани растет количество аграриев, производящих продукцию органического земледелия. Это обусловлено спросом на экологически чистые продукты, а также реализацией соответствующего регионального закона. Вместе с тем участники рынка отмечают общий экономический спад в отрасли. Пока цена «натуральных» продуктов выше, чем «обычных», но, по словам экспертов, все может измениться, если отказ от применения химических препаратов получит более широкое распространение.

Число производителей органической продукции в 2026 году на Кубани увеличилось на 27,3%. Об этом Guide сообщили в Союзе органического земледелия России (СОЗ). Так, по данным организации, в 2025 году в регионе было 11 субъектов предпринимательства, занимающихся «органикой», теперь их 14. «С одной стороны, рост в цифрах есть, но по факту — это одни и те же юридические лица»,— прокомментировал председатель правления СОЗ Сергей Коршунов.

В 2023 году Федеральный научный центр биологической защиты растений публиковал данные о том, что органические методы земледелия в регионе практиковали 18 сельхозпредприятий и хозяйств, из которых тринадцать имели российскую сертификацию, а значит, и право на реализацию продукции на территории РФ.

Как рассказал «G» полномочный представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) Вячеслав Легкодух, среди аграриев Кубани прослеживается большой интерес к органическому земледелию, «особенно на фоне подорожавших удобрений и дизельного топлива». В то же время, по словам эксперта, сегодня сложилась ситуация, когда алгоритмы защиты растений с использованием биологических препаратов не менее эффективны, чем их химические аналоги, но по цене гектарная обработка «органикой» дешевле.

«В наш регион заходят несколько компаний, которые декларируют тот факт, что их технологии позволяют, используя биологические средства защиты, помочь восстановить гумус наших полей и восстановить биоту. Обратите внимание, что сегодня на полях плохо гниет солома. Дело в том, что в почве очень мало бактерий, которые и вызывают гниение. Используя современные технологии, можно восстановить этот процесс. В качестве эксперимента в нескольких районах края будут закладываться опытные делянки с применением новых технологий. Это Кущевский, Крыловский, Ейский и ряд других районов. Специалисты кубанской лаборатории агрохимобслуживания возьмут отбор почвы сегодня и ровно через год, когда отработают эти препараты, чтобы окончательно зафиксировать результат»,— рассказал Вячеслав Легкодух.

Экономике не до органики

В 2020 году на Кубани вступил в силу закон «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края». Он, по словам авторов документа, призван был открыть для производителей местной экопродукции новые возможности для ее реализации, в том числе и на международных рынках. Кроме того, закон направлен на развитие рынка органики, повышение конкурентоспособности местных товаров и обеспечение потребителей полезными для здоровья продуктами. Реализация документа должна вовлечь в хозяйственный оборот те участки, которые заросли кустарником и мелколесьем и, соответственно, не используются по назначению.

По словам Сергея Коршунова, органическое земледелие — это всего лишь часть отечественного сельского хозяйства, а поскольку в силу объективных причин сегодня ситуация в сельском хозяйстве не самая благоприятная, это, по словам эксперта, проецируется и на «органику».

«Выручка сельского хозяйства всегда зависела от экспорта, и основным потребителем нашей органической продукции был Европейский союз — когда-то напрямую, потом через Турцию. В текущей ситуации мы фактически лишены этого рынка сбыта. Что касается ориентации на внутренний рынок, то мы понимаем, что основная задача федерального Минсельхоза — удержание максимально низкой цены на сельхозпродукцию. "Органика" в этом плане по качеству, безусловно, выше, чем интенсивная продукция, но выше и по стоимости. Получается, что мы идем вразрез с основной целью государственной аграрной политики. Именно поэтому развитие "органики" в последние два года оставляет желать лучшего»,— комментирует господин Коршунов.

По словам руководителя проекта «Терра Органик» Михаила Воробьева, на экспорт из Краснодарского края направляется в основном зерно, а продукция экологического класса, произведенная на Кубани, либо потребляется внутри страны, либо идет на переработку или малыми партиями отправляется в другие страны.

Что касается существующего законодательного акта, то господин Воробьев полагает, что в нем не хватает четких требований к органической продукции. Речь в документе, по его словам, идет о продукции с низким содержанием ядохимикатов и минеральных удобрений. «Закон может теоретически помочь возродить почвы, снизить темпы их деградации, но не более. Он никак не помогает развитию органического земледелия. Самое очевидное в том, что сегодня нет соответствующего рынка. То есть фермеру нет необходимости выращивать "органику", потому что он не может продать ее дороже. Современная ситуация заключается в том, что затраты на получение органической продукции выше, чем в классических химических технологиях. Требуются новые законы, новое осмысление, новые ГОСТы»,— говорит господин Воробьев.

Вячеслав Легкодух считает, что нормы закона о производстве органической продукции применяются, однако по ряду причин фермер в первую очередь думает о заработке, а не о выпуске экологической продукции. Именно по этой причине, по словам фермерского омбудсмена, производство натуральных продуктов развивается не так активно, как могло бы.

«Но покупатель экопродукции есть, особенно в Краснодаре и других крупных городах. Мы видим овощные магазины с нишевой продукцией, такой как экоовощи и экофрукты. Там есть покупатель, несмотря на то что огурцы могут стоить 350 руб., а помидоры — по 250 руб. и выше. Тенденция движется к тому, что появятся отдельные магазины, где будут продаваться экопродукты»,— говорит фермерский омбудсмен.

Банки присматриваются

Производители экопродукции видят в органическом земледелии в первую очередь экономическую целесообразность, а банки заинтересованы в финансировании таких проектов, рассказал «G» заместитель директора Краснодарского филиала Россельхозбанка Михаил Кузора. По его словам, тема органического земледелия сейчас актуальна, о ней говорят на государственном уровне, кредитные организации участвуют в связанных с этой темой мероприятиях, все больше сельхозтоваропроизводителей присоединяются к программе. В частности, отмечает спикер, виноделы получают лицензии для того, чтобы вести вид деятельности, связанный с органическим земледелием.

«Банк, соответственно, видит тренд и, помимо того что просто сотрудничает с сельхозтоваропроизводителями, работает с населением, изучает то, что нужно потребителю. Мы понимаем, что есть тренд на здоровый образ жизни и тренд на потребление органически чистой продукции. Мы поддерживаем такие проекты и видим в этом какую-то даже социальную ответственность»,— говорит господин Кузора.

По словам эксперта, производители понимают, что соответствие сложившейся тенденции — один из способов реализации их продукции. «Первичен все-таки спрос. Потребительские предпочтения перестраиваются. Например, если мы рассмотрим виноделие, то увидим, что люди уже не покупают дешевый продукт сомнительного качества, как было раньше, а выбирают то, что полезнее и чище. В ответ на запрос формируется совершенно другой, полезный продукт. Я думаю, что производитель, пожалуй, не стал бы заниматься выпуском органической продукции, если бы это не приносило ему прибыль. Перестроиться на органическое земледелие сложнее, дороже, требует особого подхода, целого спектра организационных сложностей — не будь спроса, никто бы этим не занимался»,— рассказал Михаил Кузора.

Он подчеркнул, что, поскольку есть спрос на органическое земледелие, есть и экономическая целесообразность таких проектов. Соответственно, существует и заинтересованность банка в финансировании таких проектов.

Дорого — не значит качественно

Как считает Михаил Воробьев, принято думать, что выращивание органической продукции связано с высокой себестоимостью, соответственно, и цена этой продукции должна быть выше, чем обычной. Но это, подчеркивает эксперт, заблуждение. «В природе все растет без участия человека, и, если подойти к органическому производству продукции питания с точки зрения природы, нужно просто интенсифицировать природные механизмы выращивания. Многие этого, к сожалению, не понимают»,— говорит господин Воробьев.

Вячеслав Легкодух констатирует, что меры господдержки производителей тепличных овощей привели к тому, что их продукция стала вытеснять с прилавков овощи открытого грунта. На рынке, по словам фермерского омбудсмена, мало огурцов и помидоров открытого грунта, мало зелени. «Интересно, но потребители сегодня смотрят в первую очередь не на цену, а почему-то на товарный вид. Тепличный овощ — чистенький, а овощи открытого грунта в той же самой ценовой категории — не очень привлекательные по внешнему виду»,— говорит господин Легкодух.

По словам Михаила Воробьева, в ближайшие годы органическая продукция на рынке будет занимать все больше места, но ее цена не должна быть кратно выше классических продуктов. «Это возможно только в условиях массового применения технологий и массового выпуска биопрепаратов. Тогда будет снижаться себестоимость производства продуктов питания»,— говорит господин Воробьев.

Дмитрий Михеенко