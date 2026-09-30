Инвестиции в интеллект

Бизнес на Кубани переходит от точечной автоматизации бизнес-процессов к системному внедрению цифровых продуктов. Несмотря на технологический оптимизм, участники рынка ритейла и HoReCa признают: реальной эффективности мешают не столько дефицит ИТ-решений, сколько «цифровой хаос» в управлении данными и нехватка квалифицированных кадров. Внедрение инноваций пока идет неравномерно: крупные компании выстраивают экосистемы, в то время как малый бизнес продолжает бороться с последствиями ручного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Искусственный интеллект становится частью общей архитектуры управления компанией

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Искусственный интеллект становится частью общей архитектуры управления компанией

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно открытым данным Краснодарстата, в 2025 году на Кубани цифровые технологии использовали 9208 организаций. Вложения компаний в это направление достигают 68,5% внутренних затрат, из которых 43,8% приходится на приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями (в том числе на покупку программного обеспечения (ПО) — 18,4%, оплату услуг электросвязи — 10,9%, доступа к интернету — 6,2%, обучение сотрудников, связанное с внедрением и использованием цифровых технологий,— 0,2%).

В общем объеме обследованных организаций, специализирующихся на оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, цифровые технологии применяют 89,3%. В сфере гостиниц и предприятий общественного питания этот показатель составил 83,9%.

«Основной фактор, мотивирующий к использованию цифровых технологий,— экономическая эффективность при реализации бизнес-процессов. Они позволяют сократить операторов для решения задач бизнеса и обработки данных, которые часто повторяются при предоставлении определенных услуг — питания, размещения и других. Учет технологических отходов и потерь в меньшей степени цифровизирован в HoReCa и развивается медленнее. На предприятиях общественного питания внедрены и активно используются программы, значительно упрощающие логистику и доставку еды, там, где необходимо поддерживать связь со звеньями исполнения услуги: прием, обработка и доставка заказа, поддержка получателя услуги и курьеров в оперативном режиме»,— прокомментировала заведующая кафедрой общественного питания и сервиса КубГТУ, доктор технических наук, профессор Майя Тамова.

Цифровая архитектура

Консультант в области цифровой трансформации бизнеса компании Quartex Group Александр Домахин отмечает существенное усиление интереса бизнеса к цифровизации, и прежде всего к практическому применению искусственного интеллекта. «При этом меняется сама логика инвестиций. Если раньше компании в основном автоматизировали отдельные бизнес-процессы — учет, продажи, склад, логистику,— то сегодня постепенно происходит переход к AI-first подходу, когда искусственный интеллект (ИИ) становится частью общей архитектуры управления компанией»,— рассказывает эксперт.

По его словам, такой проект реализуется в Кубанской соляной компании (региональный оператор оптовых B2B-поставок продуктов питания). Как уточняет Александр Домахин, задача проекта — не внедрить отдельный модный AI-инструмент, а построить единую цифровую среду, объединяющую данные, 1С ERP, CRM, BI-аналитику и корпоративную LLM-платформу.

«Бизнес сегодня гораздо прагматичнее относится к технологиям и инвестирует прежде всего туда, где цифровизация позволяет повысить производительность сотрудников, сократить количество рутинных операций, ускорить обработку заказов и отгрузку продукции, улучшить оборачиваемость и эффективнее использовать транспорт»,— подчеркивает эксперт.

На всесезонном спа-курорте Miracleon в 2026 году увеличили объем инвестиций в цифровизацию. «Этого требует расширение курорта, открытие новых отелей и увеличение количества точек питания. Приоритетом для нас остаются решения, которые помогают точнее планировать закупки, контролировать расход продуктов и сокращать издержки без снижения качества. Мы автоматизируем планирование закупок, складской учет, движение продуктов между подразделениями, контроль остатков и списаний, а также используем аналитику для прогнозирования загрузки ресторанов. Это позволяет точнее рассчитывать необходимый объем продуктов, снижать потери и поддерживать стабильный ассортимент даже при меняющейся загрузке отелей»,— пояснили в пресс-службе курорта.

В Семье ресторанов Родной кухни цифровые технологии используют не первый год, и в данный момент, по словам собственника компании Владилены Грединой, это направление одно из приоритетных. «Инвестиции связаны с внедрением новых продуктов и доработкой существующих. Все это новые статьи расходов, которых еще несколько лет назад не было. Вложения помогают оптимизировать управленческие и производственные процессы»,— пояснила Владилена Гредина.

Умный помощник

В ритейле и HoReCa Краснодарского края бизнес использует геоинформационные системы, цифровые платформы, технологии сбора и обработки данных, искусственный интеллект, облачные сервисы, интернет вещей, центры обработки данных (ЦОД), технологии радиочастотной идентификации объектов (RFID), электронный документо­оборот. Об этом «G» рассказали в Краснодарстате.

«Мы уже давно используем программу "Мозг" для HoReCa. В ней с недавних пор задействован ИИ, который анализирует избытки запасов и замороженные денежные средства по группам ликвидности, помогая эффективнее управлять оборотными ресурсами»,— рассказывает Владилена Гредина.

По ее словам, для автоматизации внутренних процессов и работы с гостями в Семье ресторанов Родной кухни («Станъ», «Диканька», «Пять традиций», «Вакула») внедрена платформа «Битрикс». В результате системный сбор отзывов через бонусные карты (только для реально посетивших ресторан гостей) заменил ручной обзвон при бронировании.

«Благодаря этому за полгода рейтинг ресторанов вырос до 4,8–5: мы смогли точечно скорректировать тайминги подачи, нагрузку на кухню, скрипты официантов и меню. В рамках интеграции с "Битриксом" мы разработали специализированные формы для приема запросов на банкеты — они позволяют гостям быстро оформить заявку, указав ключевые параметры мероприятия (дата, количество гостей, формат, особые пожелания). Параллельно настроено ведение единой базы гостей по банкетным запросам, что позволяет не терять контакты и вовремя составлять предложения, учитывая историю коммуникаций, статусов обработки»,— поясняет эксперт.

Организации Краснодарского края, использовавшие цифровые технологии (без субъектов малого предпринимательства) 2024 / 2025 годы ОКВЭД 2 Геоинформационные системы Цифровые платформы Технологии сбора, обработки и анализа больших данных Технологии искусственного интеллекта Облачные сервисы Интернет вещей Технологии радиочастотной идентификации объектов (RFID) Центры обработки данных (ЦОД) Электронный документооборот Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 151 / 196 397 / 511 132 / 185 130 / 181 245 / 441 158 / 215 74 / 77 87 / 54 670 / 799 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 81 / 129 89 / 169 81 / 136 70 / 125 79 / 142 78 / 138 05.04.26 06.08.26 101 / 187 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 01.02.26 15 / 17 03.03.26 01.02.00 20 / 21 10.10.26 15.05.26 01.02.26 63 / 56 Деятельность санаторно-курортных организаций 43 / 44 58 / 58 19 / 17 07.06.26 37 / 35 26 / 22 43 / 49 12.10.26 118 / 125 По данным Краснодарстата

Активно используется ИИ в маркетинге. По словам Владилены Грединой, это помогает в создании визуалов и проработке идей. «Сейчас в разработке — ботхостес: он будет отвечать на звонки при занятой линии и принимать бронирования вне рабочих часов ресторана. ИИ, безусловно, не заменяет человека, но оптимизирует рабочие процессы компании — автоматизирует рутину, ускоряет создание контента, анализирует данные, персонализирует взаимодействие с гостями и помогает в принятии решений»,— добавляет предприниматель.

Автоматизация складских процессов в ООО «Маркет» (поставляет решения для кофейного бизнеса, включая установку и обслуживание оборудования, поставку ингредиентов) позволяет увеличить качество, а главное, подчеркивает директор по развитию компании Андрей Коваленко, сократить время по каждой операции сборки и приемки товара. «Также мы уделяем особое внимание маршрутизации, что позволяет максимально заполнить транспорт (на уровне 85–90%) и получать минимальную стоимость доставки одного килограмма товара. Бизнес-процессы в нашей компании построены на программных продуктах, которые постоянно адаптируют под изменения в законодательстве»,— рассказывает эксперт.

Он добавляет, что все чаще в компании обращаются к технологиям искусственного интеллекта. С помощью ИИ создаются и анализируются отчеты, для работы над которыми сотруднику требовалось бы значительно больше времени.

«ИТ-технологии позволяют развивать бизнес без существенного увеличения штата сотрудников. В нашей компании за последний год внедрено несколько ИТ-решений. Одно из них связано с сервисом кофейного оборудования и оптимизацией работы сервисной службы. На основе данного программного продукта осуществляется анализ, который позволяет оценить уровень квалификации каждого сотрудника, а также оптимизировать затраты на запчасти для оборудования»,— рассказал Андрей Коваленко.

В основе проекта, реализуемого в Кубанской соляной компании (КСК), лежит единое корпоративное хранилище данных. «Мы исходим из принципа, что эффективное применение ИИ невозможно без качественных, структурированных и достоверных данных. Источниками операционной информации выступают прежде всего CRM и учетная система на базе 1С ERP»,— поясняет генеральный директор КСК Денис Казанцев.

Следующий уровень, продолжает эксперт,— аналитический. Руководители и сотрудники получают информацию через BI-дашборды (интерактивная панель, которая собирает, обрабатывает и наглядно отображает ключевые бизнес-метрики в одном интерфейсе), а корпоративный LLM-ассистент позволяет взаимодействовать с данными и внутренней базой знаний в более естественном формате: быстрее находить необходимую информацию, анализировать показатели, готовить документы и выполнять ряд повседневных операций.

Отдельное направление — транспортная логистика. Для крупного оптового поставщика продуктов это один из ключевых источников операционной эффективности. «Сейчас мы работаем над автоматизацией построения маршрутов с использованием алгоритмов, которые учитывают накопленные компанией исторические данные. Цель — сокращать время планирования, оптимизировать маршруты, повышать загрузку транспорта и в конечном счете снижать стоимость доставки единицы продукции. То есть речь идет уже не столько об автоматизации отдельных функций, сколько о создании единого цифрового контура компании: данные — аналитика — решение — действие»,— подчеркивает Денис Казанцев.

Технологический разрыв

По словам участников рынка, внедрение цифровых технологий в ритейле и HoReCa Краснодарского края происходит неравномерно. Например, индустрия кофеен, по словам Андрея Коваленко, только переходит к серьезным цифровым экосистемам.

«Крупные и успешные сети давно используют развитую аналитику и персонализированный маркетинг. А вот малый бизнес только начинает осваивать это направление. Один из инструментов — использование ботов и QR-меню. В современных условиях успех бизнеса напрямую зависит от глубины внедрения сквозной аналитики, а также от перехода от ручного управления к управлению с помощью ИТ-решений»,— рассказал эксперт.

В пресс-службе курорта Miracleon отмечают, что цифровизация охватывает уже весь путь гостя: от прогнозирования загрузки, закупок и контроля запасов до упрощенного заселения с использованием сервиса «Госуслуги». «Искусственный интеллект мы также используем во внутренних программах обучения сотрудников и при создании контента, что позволяет быстрее готовить материалы и масштабировать единые стандарты сервиса. Крупные отельные комплексы Краснодарского края активно внедряют такие решения, однако в целом уровень цифровизации рынка пока остается неоднородным»,— констатирует представитель курорта.

По его словам, комплексное внедрение технологий требует не только финансовых, но и временных затрат: необходимо не только приобрести программное обеспечение, но и интегрировать его в существующие процессы, настроить системы и обучить сотрудников. «Однако сегодня без цифровизации эффективно работать не представляется возможным»,— говорят в пресс-службе курорта.

С этим соглашаются и в КСК. По мнению Дениса Казанцева, Краснодарский край имеет большой потенциал для внедрения цифровых решений: здесь развит продуктовый ритейл, HoReCa, дистрибуция, сельское хозяйство, производство продуктов питания, а высокая сезонность и значительный туристический поток дополнительно усложняют задачи прогнозирования и логистики. «Поэтому экономический эффект от качественной работы с данными и автоматизации здесь может быть особенно заметным. При этом уровень цифровой зрелости компаний региона пока очень неоднороден: рядом с технологически зрелыми предприятиями работает большое количество бизнеса, где существенная часть процессов по-прежнему зависит от ручного труда и экспертизы отдельных сотрудников»,— утверждает эксперт.

Технологии стали существенно доступнее прежде всего с точки зрения порога входа, утверждает Александр Домахин. «Еще несколько лет назад создание корпоративных систем машинного обучения и искусственного интеллекта требовало значительной собственной инфраструктуры и узкой команды специалистов. Сегодня многие технологии доступны как готовые платформенные компоненты, которые можно интегрировать в существующий IT-ландшафт предприятия. Особенно заметно это в области генеративного ИИ. Стоимость использования языковых моделей снижается, качество растет, появляются корпоративные решения, позволяющие подключать LLM к внутренним базам знаний и данным компании. Российские разработчики здесь достаточно активны — как в области языковых моделей и инфраструктуры, так и в BI, ERP, CRM, логистике и автоматизации»,— рассказывает консультант в области цифровой трансформации бизнеса.

Он подчеркивает, что важно не привязывать цифровую трансформацию к одной конкретной технологии или модели. Архитектура должна позволять заменять отдельные компоненты по мере развития рынка. «Сегодня модели и платформы меняются очень быстро, поэтому конкурентным преимуществом бизнеса становится не владение конкретным AI-инструментом, а качественно выстроенные данные, процессы и способность быстро подключать новые технологии»,— объясняет Александр Домахин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В крупных отелях и туристических комплексах цифровизация охватывает уже весь путь гостя: от прогнозирования загрузки, закупок и контроля запасов до упрощенного заселения

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В крупных отелях и туристических комплексах цифровизация охватывает уже весь путь гостя: от прогнозирования загрузки, закупок и контроля запасов до упрощенного заселения

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Данные требуют порядка

По мнению Майи Тамовой, внедрение цифровых технологий в HoReCa сдерживается их высокой стоимостью, которая оказывается непосильной для многих, особенно небольших, организаций. Бизнес опасается, что затраты не принесут быстрого эффекта. Сказывается также спад посещаемости, связанный с охлаждением экономики. Эксперт обращает внимание и на снижение объема среднего сегмента клиентов как основного потребителя, что также отражается на доходах компаний и их возможностях в отношении приобретения ИТ-решений.

В пресс-службе Miracleon обращают внимание на неодинаковый уровень технологической готовности поставщиков и партнеров, особенно небольших локальных производителей. «Для дальнейшего развития, на наш взгляд, необходимы единые цифровые стандарты взаимодействия, более активная подготовка кадров и доступные отечественные решения, адаптированные к спе­цифике гостиничного и ресторанного бизнеса»,— говорит представитель курорта.

По словам Андрея Коваленко, с уходом с российского рынка многих зарубежных ИТ-компаний появился острый дефицит программных продуктов. Это стимулировало выход локальных разработчиков программных продуктов, а также существенный рост инвестиций в данную сферу. При этом в отрасли сохраняется дефицит кадров, что в свою очередь негативно сказывается на скорости разработок новых решений и их внедрения в бизнес-процессы. «Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, главным драйвером развития бизнеса остаются люди. Квалифицированные кадры — это основной источник цифровизации бизнеса»,— считает эксперт.

Главная проблема — цифровая зрелость процессов и качество корпоративных данных, считает Денис Казанцев. «Нельзя эффективно внедрить искусственный интеллект поверх хаотичных процессов и рассчитывать, что он автоматически устранит накопленные организационные проблемы. Если данные хранятся в разных системах, справочники не унифицированы, часть операций выполняется вне информационных систем, а бизнес-процессы не формализованы, AI лишь масштабирует существующий хаос»,— поясняет генеральный директор КСК.

С этим соглашается Тим Зинин, ИИ-инженер, управляющий партнер компании «Зинин, Штурбин и партнеры». По его словам, у ограничений в цифровизации три технические причины, и они повторяются в любой отрасли. Первая — права доступа шире задачи: система получает доступ ко всей базе, хотя для процесса нужен фрагмент. Вторая — работа без журнала шагов, когда разобрать, почему система приняла конкретное решение, невозможно. Третья — беспорядок в документах компании: регламенты противоречат друг другу, и бот, отвечающий по этим документам, наследует это противоречие. Ссылка на источник в его ответе иногда ведет на устаревший документ, а сотрудник принимает ответ на веру. Все три причины закрывает архитектура системы. При этом порядок в документах наводят раньше, на этапе подготовки, а систему подключают уже к согласованным правилам»,— поясняет эксперт.

По мнению Дениса Казанцева, еще один сдерживающий фактор — кадры и управление изменениями. Цифровая трансформация требует вовлечения не только ИТ-подразделения, но и собственников, топ-менеджмента и функциональных руководителей. Эксперт подчеркивает, что сотрудникам необходимо объяснять, что AI — это прежде всего инструмент повышения их производительности, который снимает рутинную нагрузку и позволяет больше времени уделять задачам, где действительно необходимы человеческие компетенции.

«Поэтому последовательность, на наш взгляд, должна быть следующей: сначала компания приводит в порядок процессы и данные, формирует единую цифровую архитектуру, а затем масштабирует поверх нее BI, автоматизацию и AI-инструменты. Именно в этом мы видим следующий этап цифровой трансформации регионального бизнеса: переход от автоматизации отдельных операций к компании, в которой данные становятся фундаментом управления, а искусственный интеллект — повседневным рабочим инструментом сотрудников и руководителей»,— резюмирует Денис Казанцев.

Маргарита Синкевич