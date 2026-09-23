Суд снизил претензии к экс-директору «Актив Трейд Компани» с 46 до 8 млн рублей

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции по делу о банкротстве ставропольского ООО «Актив Трейд Компани». В рамках дела в привлечении бывшего руководителя компании Виктории Теркун к субсидиарной ответственности отказано. Вместо этого суд взыскал с нее убытки в размере 8,48 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Конкурсный управляющий Сергей Николаев изначально требовал привлечь к субсидиарной ответственности четырех бывших топ-менеджеров и собственников должника — Викторию Теркун, Елену Теркун, Павла Пустоварова и Галину Никулину. Общая сумма претензий составляла 46,36 млн рублей.

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 19 августа 2025 года заявление управляющего было удовлетворено лишь частично: наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности было признано доказанным только в отношении Виктории Теркун. При этом размер ее ответственности был приостановлен до окончания расчетов с кредиторами. В удовлетворении требований к остальным трем лицам судом было отказано.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Актив Трейд Компани» зарегистрировано в 2014 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Учредитель — Виктория Теркун. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Прибыль предприятия за 2024 год составила 3,2 млн руб., чистые активы — 14 млн руб.

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 сентября 2026 года определение первой инстанции в обжалуемой части отменено. Суд принял новый судебный акт, полностью отказав во взыскании 46,3 млн рублей в порядке субсидиарной ответственности. Вместе с тем, с Виктории Теркун в конкурсную массу общества взысканы убытки на сумму 8,48 млн рублей.

Напомним, определением Арбитражного суда Ставропольского края от 15 февраля 2022 года в отношении ООО «Актив Трейд Компани» введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» Сергей Николаев.

Постановление апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение месяца через суд первой инстанции.

Тат Гаспарян