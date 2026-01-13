На Ставрополье главу зерновой компании привлекли к субсидиарке на 46 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края привлек к субсидиарной ответственности бывшего директора ООО «Актив Трейд Компани» (АТК) Викторию Теркун. Размер взыскания составляет 46,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Компания специализировалась на оптовой торговле зерном и кормами для сельскохозяйственных животных.

Суд признал обоснованными требования о возложении ответственности на экс-руководителя. Определение окончательного размера взыскания отложено — производство приостановлено до завершения расчётов с кредиторами.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Актив Трейд Компани» зарегистрировано в 2014 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Учредитель — Виктория Теркун. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Прибыль предприятия за 2024 год составила 3,2 млн руб., чистые активы — 14 млн руб.

Конкурсный управляющий Сергей Николаев изначально требовал привлечь к ответственности пять человек на сумму свыше 46 млн руб. Однако суд отказал в удовлетворении исков против Павла Пустоварова, Елены Теркун, Галины Никулиной и Анны Десятниковой.

Конкурсное производство в отношении ООО АТК ввели в феврале 2022 года. С заявлением в Арбитражный суд Ставропольского края о признании ООО «АТК» несостоятельным обратилось ООО «Рейлвей Инвест Групп».

Тат Гаспарян