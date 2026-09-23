Наставник «Локомотива» хочет улучшить игру в третьих периодах

Главный тренер ХК «Локомотив» Дмитрий Квартальнов согласился со снижением бросковой активности в третьих периодах последних двух матчей и сообщил о намерении изменить ситуацию. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Пока так получается. Хотим эту тенденцию поменять, перевернуть»,— сказал наставник.

23 сентября «Локомотив» обыграл «Адмирал» во Владивостоке со счетом 2:1, но мог одержать и сухую победу, если бы не пропустил в заключительном отрезке гол.

«2:0 — хороший задел перед третьим периодом. Имея такое преимущество, нужно было решать, а так до последнего было. Сами себе немножко навредили. Но ребята все понимают. Игра Полунина, автора дубля, и его ассистента Алексеева? Феномен в том, что до этого они не были результативными. Подумали, понимают, в общем-то. Сегодня набрали очки»,— прокомментировал Дмитрий Квартальнов.

25 сентября «Локомотив» встретится с «Амуром» в Хабаровске. Это будет второй матч текущей выездной серии.

На настоящий момент ХК «Локомотив» занимает первое место в конференции «Запад» и общей таблице регулярного чемпионата. На счету команды 14 очков, «железнодорожники» проиграли лишь раз с начала нового сезона.

Алла Чижова