Дубль Полунина помог «Локомотиву» обыграть «Адмирал»

Ярославский ХК «Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала». Игра во Владивостоке завершилась со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде нападающий «Локомотива» Александр Полунин оформил дубль. Голы он забил с разницей в 5 минут: в первый раз — после выхода один на один, во второй — забросил шайбу в сетку с пятака после передачи Данила Романцева. Для Полунина это первые голы сезона.

Второй игровой отрезок прошел без забитых шайб, а ворота хозяев покинул голкипер Иван Кульбаков, получивший травму. Его место занял Никита Бояркин. В третьем периоде хозяева смогли отыграть одну шайбу: в результате позиционной атаки защитник Семен Ибрагимов пробил Даниила Исаева. Но сравнять счет и перевести игру в овертайм хозяева не смогли.

25 сентября «Локомотив» встретится с «Амуром» в Хабаровске.

Алла Чижова