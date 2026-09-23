Банк России выявил 28 нелегальных кредиторов в Нижегородской области

Волго-Вятское ГУ Банка России в первом полугодии 2026 года выявило в Нижегородской области 28 нелегальных кредиторов и один субъект с признаками незаконного привлечения инвестиций. Об этом сообщил регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 11 регионах Приволжского федерального округа, которые контролирует ВВГУ ЦБ, выявлен 171 нелегальный участник финансового рынка. В их числе регулятор назвал 157 «черных кредиторов», пять финансовых пирамид и девять субъектов с признаками незаконного привлечения средств граждан.

В первом квартале 2026 года Волго-Вятское ГУ Банка России выявило 68 нелегальных участников финансового рынка, в 2025 году — 162 компании с признаками нелегальной деятельности. В Нижегородской области обнаружили 14 и 31 организацию соответственно.

Владимир Зубарев